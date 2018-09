Mikey García, a despedir a Pacquiao

Aunque se trata de un boxeador veterano, exitoso, campeón del mundo en tres divisiones diferentes, inmaculado y considerado por muchos como el mejor púgil kilo por kilo del mundo en la actualidad, así lo reconoció el CMB a través de su presidente, Mauricio Sulaimán, los planes del estadounidense Mikey García parecen atrabancados, saltar dos divisiones para retar al campeón mundial welter FIB, Errol Spence, y continuar con Manny Pacquiao. García con estos pasaportes quiere ingresar a las grandes ligas, aspira, de una vez por todas, a la bolsa de fantasía.

A Boxingscene.com dijo que admite que el peligro de enfrentarse a Spence es exactamente lo que lo está atrayendo a seguir en el boxeo.

Buena pelea habría sido “Canelo”-Pacquiao, combinación que empezó a trabajar en 2009 el extinto asesor internacional Rafael “La Cobra” Mendoza, y quien siempre aseguró que el tapatío le ganaba al filipino. Transcurrieron ya nueve años y los puestos se invirtieron, la industria hoy tiene como máximo taquillero y productor de millones de dólares a “Canelo”. Pacquiao ha quedado en el recuerdo.



Compararlo con “Cañas” fue un desastre

Hicieron mal en comparar al mexiquense Felipe Orucuta con Carlos Zárate, el “Cañas”; inmenso debió sentir Orucuta al inmortal ex campeón mundial gallo CMB, perdió concentración y su carrera que pudo ser diferente, no despegó hacia las metas internacionales. En Argentina en 2013 perdió con el histórico Omar Narváez, quien exponía el campeonato mundial supermosca OMB en el mítico Luna Park. Ahí es donde se escuchó el comparativo con el gigante de la década de 1970, publicidad emitida por el equipo del mexicano que sorprendió a los aficionados del mundo del boxeo. En la revancha Orucuta otra vez perdió, ya no lo compararon con el “Cañas”, pero el desastre estaba hecho.

Orucuta se enfrentará al sonorense Francisco “Gallo” Estrada en el Forum de Inglewood, California, el 8 de septiembre, el ganador desafiará al tailandés Sor Rungvisai, campeón mundial superpluma CMB; y si bien Orucuta no es el favorito, tiene oportunidad porque el “Gallo” ya demostró que ante algunos potentes golpes pone lona de por medio y pierde concentración, ecuación que no le permite hacer su boxeo, mantenerse pegado a la humanidad del adversario. Así le ganó Rungvisai.

Y por ahí estaré atisbando.