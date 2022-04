Más marchas (I)

Pues sí: una cosa es que el Estado mexicano, como aseveró ayer el senador Ricardo Monreal, tenga la obligación de garantizar “seguridad a la sociedad y castigo a los delincuentes”... y otra muy diferente que cumpla con esos deberes.

La dolorosa realidad salta a la vista. Por una parte, las encuestas revelan que más del 70% de los mexicanos califican de insegura la ciudad en que viven; por otra, las estadísticas consignan que en México solo se denuncian diez de cada cien delitos que se cometen, y solo se resuelven seis de cada cien delitos que se denuncian...

Conclusión: la inseguridad es la constante; la impunidad, la regla.

-II-

De las manifestaciones realizadas ayer –a despecho de las temperaturas calcinantes– en varias ciudades, para “exigir justicia” por los miles de desapariciones y feminicidios ocurridos en México en los últimos años, un clamor recurrente de las y los manifestantes ha consistido en que se declare “alerta de género” en el país.

La demanda en ese sentido comenzó a raíz del asesinato, desde enero de 1993 hasta 2012, en Ciudad Juárez, de más de 700 mujeres, la mayoría de ellas jóvenes de escasos recursos que abandonaron sus estudios para incorporarse tempranamente al mercado laboral, y que antes de ser asesinadas habían sido atacadas o torturadas.

Por “alerta de género” se entiende “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”; es decir, “garantizar la seguridad” de las mujeres y “el cese de la violencia en su contra”. Una vez declarada, la “alerta de género” implica “establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario (whatever that means) con perspectiva de género” (idem) para dar a cada caso “el seguimiento respectivo”; “implementar acciones preventivas, de seguridad y justicia”; “elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres”; “asignar los recursos presupuestales necesarios” para esos efectos, etc.

-III-

Todo ello, en teoría. En la práctica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló en 2019 que el avance más significativo de la “Alerta de Género” ya declarada en 23 estados del país (Jalisco entre ellos) se ha limitado a “visibilizar el problema”... porque –apuntó a continuación– “se trata de un mecanismo por sí mismo insuficiente para hacer frente a los feminicidios, a la violencia feminicida y al acceso a la justicia para las mujeres”.

(Mañana, con la venia del lector amable, más sobre el tema).