El chile forma parte indiscutible de México. No solo de la gastronomía sino de la cultura, del día a día, de la esencia de lo mexicano. Pocos platillos mexicanos existen que no tengan chile. Mordido, asado o en salsa, son extrañas las casas del país que no cuenten con chile en su refrigerador, en la cocina, en la alecena.

Hay chiles de mil formas y colores; chile verde, chile bolita, chile de árbol, chile habanero, chile guajillo, chile jalapeño, y la lista continúa. Hay además una metafísica curiosa con el chile. Fresco funciona, pero cuando estos se secan, se convierten en una nueva variedad con un picor y sabor distinto: hay un mundo inexplorado en el chile.

Diversos platillos de otros lados del mundo, tal como la pizza y el sushi, han sido mexicanizados al grado en que tampoco pueden ser comidos si no es con su respectivo chile y salsa picante: el mexicano necesita de ese sufrimiento del placer en la lengua para que la comida se sienta completa.

¿Cuál es el chile mexicano más rico en el mundo, según Taste Atlas?

No obstante, hay un chile que se destaca entre el resto. Taste Atlas, la enciclopedia que se encarga de definir lo mejor de la gastronomía local e internacional , hizo un listado de los mejores productos mexicanos, y le dio una calificación de 4.2 estrellas de 5 al chile chipotle.

“El chipotle es una variedad de pimiento picante que es básicamente un jalapeño maduro ahumado y seco. El nombre de este chile picante se deriva de la palabra náhuatl chilpoctli, que significa chile ahumado. Tradicionalmente, el chipotle se elabora en un ahumadero sellado”, afirman en su dictamen.

"La variedad más popular se llama chipotle morita, caracterizada por su color rojo intenso”, finalizan.

El chipotle se utiliza en salsas, en chilaquiles, en burritos, aderezos e infinidad de comidas resultantes de la imaginación, y es por eso que Taste Atlas lo consideró como el chile mexicano más rico en el mundo.

