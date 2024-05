Brian Eno conquista a México en El Aleph: Festival de Arte y Ciencia, proyecto con IA

Aunque reconoce que "Nunca es fácil responder por el artista algunas de las preguntas que se plantean sobre una obra", la voz y la mirada del curador colombiano Santiago Gardeazábal es lo más cercano al pensamiento del compositor, escritor, productor, artista visual y productor musical inglés Brian Eno, cuya instalación Face to Face for México llega a nuestro país a través de “El Aleph: Festival de Arte y Ciencia”, en un proyecto artístico con Inteligencia Artificial que se inaugura esta noche en la Capilla del Colegio de San Ildefonso con rostros de mujeres.

"Lo que se va a ver en México no es lo que se vio en Trieste, no es lo que se vio en Manchester, no es lo que se vio en Bogotá, es una versión específica ideada para el Colegio de San Ildefonso en el marco de este festival", afirma Santiago Gardeazábal en reciente entrevista, en la que señala que Eno quiso que se expusieran sólo rostros de mujeres, contrario a otros países donde ha expuesto.

La exposición de “Face to Face for México” de Brian Eno estará presente en la Capilla del Colegio de San Ildefonso de la CDMX hasta el 26 de mayo. CULTURA UNAM/ https://cultura.unam.mx/

Cuenta que la versión de Bogotá, que también curó para el Centro Nacional de las Artes, en 2023, se propuso una versión con rostros humanos tanto de hombres como de mujeres dentro de una sala que es una caja negra que está seis pisos bajo tierra, pero para el Colegio de San Ildefonso, Brian Eno y su equipo decidieron solamente hacer una pantalla en la que únicamente habrá rostros femeninos.

 

