Marichuy y la otra campaña

Un batallón de personas se inscribió para contender por la presidencia del país como candidato independiente. Es la primera vez en la historia reciente que se abre la posibilidad de llega al Poder Ejecutivo federal sin depender de los partidos.

La llegada de los candidatos independientes a las elecciones federales ha generado un debate sobre el papel de los independientes. La mayoría de los aspirantes llega con correas de trasmisión a un partido al que acaban de renunciar, a grupos de poder políticos o económicos. La mayoría son candidatos independientes de nombre, no en los hechos. Busquen lo que busquen, sólo se encontrará una candidata realmente independiente: María de Jesús Patricio Martínez, la vocera del Concejo Indígena de Gobierno, propuesta por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Marichuy Patricio es la única que ha surgido de un proceso horizontal y democrático donde miles de personas deliberaron y acordaron impulsar un proyecto político colectivo que fuera representado por una vocera, mujer indígena.

Mientras la mayoría de comentaristas se entretienen en los juegos de las campañas electorales tradicionales, la mayoría está olvidando o ignorando la cobertura a la otra campaña que está realizando ya Marichuy Patricio. Después de inscribirse oficialmente ante la autoridad electoral, Marichuy empezó una gira por distintas comunidades zapatistas de Chiapas, junto con decenas de concejales integrantes del Concejo Indígena de Gobierno (CIG).

En sí misma esta gira muestra una forma distinta de entender la campaña electoral. Mientras el resto de los “independientes” utilizan las mismas formas de los candidatos partidistas, la vocera del CIG teje sus pasos y su palabra con las comunidades indígenas.

Si se escucha o lee con atención las palabras con las que Marichuy y los concejales del CIG son recibidos, se puede entender que se está haciendo otra forma de hacer política, se está desplegando “otra campaña”. El discurso, los problemas que se enuncian, la interpelación a unirse y actuar juntos, los llamados a pasar de la rabia por lo que ocurre en el país, o una rabia digna y organizada, y los llamados a cambiar de fondo este país y este sistema social y político confirman que los pasos del CIG y su vocera Marichuy están planteando “otra campaña” electoral.

A diferencia de los otros candidatos que sólo buscan el voto para llegar al poder, en esta “otra campaña” se plantea que es la hora de los pueblos.

Como dijo Marichuy Patricio el pasado 14 de octubre en Guadalupe Tepeyac. “Es tiempo, hermanos, de articularnos, de juntarnos, de ponernos de acuerdo en cómo le vamos a hacer para que a nuestras comunidades ya no se las sigan acabando. Es el momento de hacer ese esfuerzo y de voltear a ver a nuestros hermanos que tenemos al lado y que juntos pensemos cómo nos vamos a organizar para derribar este sistema capitalista, que no solamente está acabando con nuestros pueblos, va a acabar con todo (…) Y no lo vamos a permitir. Por eso dijimos es la hora de los pueblos. Es la hora que los pueblos van a levantar su voz, se van a organizar y vamos a luchar no solamente por los pueblos indígenas, vamos a luchar por todo el mundo”.