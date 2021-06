Mariachis sin aplausos; Urías a todo fulgor

Tras haber superado el principal y primigenio escollo que fue obtener autorización para desahogar sus cotejos en el estadio Panamericano de Atletismo de Zapopan, en esta primera temporada, la de su incursión en Liga Mexicana de Béisbol (LMB), el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en primavera-verano, los Mariachis de Guadalajara marchan muy bien en el aspecto deportivo mas no han logrado atraer la presencia del público, que injustamente les ha regateado su respaldo.

El escuadrón blanquinegro que ostenta como mote el del conjunto representativo del género musical más famoso de México, originario de Jalisco y que tiene como plaza beisbolera estamentada a la Perla Tapatía, ha mostrado su alta capacidad ofensiva y está plantado como un equipo ganador colocado en las alturas de su división, pero lamentablemente no ha encontrado la fórmula de éxito para atraer a la fanaticada, ya que teniendo autorización para cubrir un aforo de 35 por ciento del total de personas que pueden ingresar al estadio de béisbol, algo así como unas 6 mil, el promedio de gente que se advierte acude a los cotejos de los Mariacheros como locales no supera los 600 aficionados, no obstante contar en sus filas con una estrella de la talla de Adrián “El Titán” González Sabín y una pléyade de peloteros experimentados.

Esto nos recuerda la anterior etapa de Charros, -la última que participó en la LMB, de la que nos tocó formar parte a nivel directivo-, cuando no obstante haber contado con estrellas del inmenso fulgor de Fernando Valenzuela y del dominicano Pedro Guerrero, entre otros, el público regateaba su presencia en el Parque Tecnológico de la Universidad de Guadalajara, que en aquel tiempo fue la sede. Y lo paradójico era que se abarrotaban los estadios en cualquier otra plaza que se presentaba Charros a jugar, pero en casa no era así.

Ojalá los Mariachis pronto den con la fórmula para atraer mayor afición y no sea simplemente regalando los boletos a diestra y siniestra, sino que se logre encontrar la mecánica para que puedan aspirar a tener la energía y el arraigo que los Charros de Jalisco lograron desde el primer día de su presencia en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) el máximo circuito beisbolero profesional que se juega en otoño-invierno, cuando generaron la Charromanía.

Habrá que apoyar con más fuerza a los Mariachis, que indudablemente merecen mayor impulso de los amantes del béisbol en la Zona Metropolitana de Guadalajara que cuenta con más de cuatro millones de habitantes.

JULIO URÍAS

Para beneplácito de los mexicanos aficionados al Rey de los Deportes, sin duda es alentador el impresionante paso que está teniendo el lanzador sinaloense Julio César Urías con Dodgers de Los Ángeles en Grandes Ligas, donde suma nueve victorias en lo que va de la presente temporada y se perfila para batir récords de continuar su buena racha.

Después de su gran éxito e invaluable colaboración para que el conjunto angelino se coronara campeón de la campaña 2020, -rompiendo el ayuno de más de 32 años sin obtener en título-, el hecho de que ahora mismo esté inmerso en un excelente momento deportivo lo ha hecho posicionarse en un lugar de mayor confiabilidad al seno de la organización angelina, al lado de gigantes de la talla de Clayton Kershaw, Trevor Bauer y Walker Buehler.

Hay que recordar que Urías, de 24 años de edad, ha sufrido diversos infortunios físicos en su corta vida, y es quizá por ello y por el sentimiento nacionalista, que nos debe provocar mayor orgullo y satisfacción el que esté convertido en uno de los mejores lanzadores abridores no solo mexicano sino de todo el beisbol de clase mundial.

Bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1