Los mismos problemas, ¿las mismas soluciones?

Ya tenemos nuevo fiscal en Jalisco. Sin mayores problemas, Joaquín Méndez Ruiz rindió protesta ayer en el Congreso del Estado y todo indica que habrá continuidad en las estrategias y programas de la Fiscalía General, tras la salida de Gerardo Octavio Solís.

Lo bueno del asunto es que tiene plenamente identificados los problemas: la operación de los cárteles, uno de los Estados con más asesinatos, el primer sitio en fosas clandestinas, miles de personas desaparecidas, robos que no se denuncian y una creciente violencia familiar. En otras palabras, es un Estado sobrediagnosticado que necesita remedios efectivos.

Por lo pronto, es una buena noticia que el nuevo fiscal declare que es intolerante a la impunidad y la corrupción. Solamente debemos recordar que todas las estadísticas y estudios subrayan que nueve de cada 10 delitos no se castigan en Jalisco.



* * *

Por cierto, ayer durante la sesión en el Congreso del Estado, nos llamó la atención el discurso de la diputada Susana de la Rosa (del Partido Futuro). Luego de subrayar fallas en el proceso para designar a Joaquín Méndez, criticó que en el Legislativo no toman en cuenta a la oposición.

Lo que de plano no convenció fue que la diputada argumentó que no se presentó a la comparecencia del ahora fiscal el pasado miércoles en el Congreso porque no fue convocada mediante oficio.

La pregunta es: ¿Se enteró o no de la reunión?

Con poquitas ganas, tranquilamente se hubiera presentado en la sesión para cuestionar al fiscal sobre los pendientes y los planes para la Fiscalía.

La invitación la tiene garantizada desde que rindió protesta como representante del pueblo.



* * *



Ya se nos olvidaron las veces en las que Andrés Manuel López Obrador visitó Jalisco y prometió destinar recursos para la Línea 4 del Tren Ligero, pero queda constancia del incumplimiento desde que inició la presente administración en diciembre de 2018.

La última versión fue que autoridades estatales se reunirían en enero pasado con la Secretaría de Hacienda en la capital del país para acordar montos y fechas para el envío de recursos, pero no hay nada. Se fue el primer mes del año y nada.

Por estos rumbos, el Gobierno del Estado afirma que la Línea 4 va, con o sin la Federación, pero tampoco hay claridad para el arranque de las grandes obras.

Ojalá que Tlajomulco no tenga la maldición de Tonalá, en donde las promesas se han quedado en palabras desde hace varios sexenios.

La promesa de López Obrador y del gobernador es que la Línea 4 inicie operaciones antes de concluir sus mandatos en 2024.