Óscar “Chololo” Larios y Ulises “Archi” Solís, jaliscienses y ex campeones mundiales CMB y FIB, respectivamente, aseguraron que con una condición física de primer nivel, ningún boxeador pone en predicamento su integridad física en los cuadriláteros. Y tanto “Chololo” como “Archi”, egresados de la escuela del mánager Julián Magdaleno, escenificaron peleas del más alto nivel, el zapopano fue a Manila en 2006 para enfrentar a Manny Pacquiao, cuando el filipino vivía días de enorme popularidad. El vendedor de tacos dorados y tostadas en el Mercado Felipe Ángeles, “Archi” Solís, expuso en 2009 su campeonato mundial Minimosca FIB ante el hawaiano Brian Viloria, también en Filipinas.

Aceptar un encuentro cuando no se tiene condición física de primer nivel siempre será riesgoso.

Miguel Berchelt se enfrentó a Óscar Valdez en febrero en Las Vegas, estaba de por medio el campeonato mundial Superpluma CMB en poder de Berchelt, quien desde el primer campanazo se observó lento, un paquidermo que no coordinaba sus movimientos, sin fortaleza, sin fuerza en las piernas, parecía que tropezaría en cualquier instante, y así, sin orden, empujaba su humanidad para hacer algo por conservar su campeonato mundial, pero sólo encontró los veloces puños de Valdez, fue paliza que deja secuelas. No pocos aficionados tenían como favorito a Berchelt.

Alfonso Zamora le dijo al periodista Juan Manuel Vázquez que Berchelt estaba reducido por las secuelas del COVID-19, que padeció en octubre. El ex campeón mundial Gallo AMB dijo que no es fácil regresar del COVID-19.

Tras observar a Óscar de la Hoya en el vestidor, antes de enfrentar a Manny Pacquiao en diciembre de 2008, José Sulaimán Chagnon, ex presidente del CMB, dijo que “lo vi como limón seco, demacrado y frío; el entrenador lo dejó como talco, lo que quizá le quitó el sentido del valor, dejándolo como un guiñapo, como trapeador, porque no podía ni levantar los brazos.

“Entonces, primero, mi opinión es que se debe tener más cuidado por parte de las autoridades boxísticas en la preparación física de los boxeadores. Por eso el CMB implementa el pesaje de 30 días antes, siete días antes, y el pesaje oficial 24 horas antes de la pelea.

“El boxeo no es para ganar dinero, sino para ser alguien en la vida, para que defienda patria, honor y orgullo, no para que lo entierre sólo por dinero. Se abrió la puerta para que no siga este ritmo, para que hagan boxeo sólo por el dinero que la televisión paga”. Y por ahí estaré atisbando.