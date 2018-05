Lo que hace falta saber tras el atentado fallido

Siempre es difícil escribir, reflexionar con claridad, sobre los balazos que se acaban de escuchar. Preferiría recordarles que hoy en la noche habrá un interesante debate entre los candidatos a la gubernatura y preferiría reflexionar sobre la verdadera naturaleza de estos encuentros, desaprovechados como monólogos o exámenes cuando podrían ser un delicioso ejercicio intelectual de contraste. Si alguien propone cortar las manos a los delincuentes, se espera que los otros digan por qué esa es una mala idea.

Pero no se puede abundar en ello hoy porque la balacera contra Luis Carlos Nájera y los fatales incendios de autobuses no son cosa menor. La muerte de un bebé, la agresión a decenas de ciudadanos y el intento de asesinato de un ex fiscal no pueden pasarse por alto.

Lo que no me explico es por qué, ante el susto y el enojo, la clase política reacciona para el lado equivocado. Es como si la bomba molotov que unos criminales aventaron al camión hubiera llegado de Marte y la culpa la tuviera la sociedad toda por no tener mejores puertas de emergencia, mejores choferes, ciudadanos más hábiles para salir y gobernantes ilustres, sabios, honestos y todopoderosos. Hubo criminales, no lo olviden. Los criminales (sí, así se les puede decir si planean matar a alguien aunque no sepamos si son cártel, familia o despistados) dispararon contra Nájera e incendiaron vehículos con fatales consecuencias. Ahí están los lados principales: los criminales y Nájera, quien afortunadamente está vivo. Los criminales no lograron su objetivo principal, y ese es un punto relevantísimo.

No logro entender por qué Andrés Manuel López Obrador, en su visita a Jalisco, sólo atina a decir que lo que pasó es culpa de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón.

Pero no sólo el tabasqueño mira para el lado equivocado. Los demás no están mejor. En cuatro ideas se resume la reacción de la clase política y empresarial local: 1) Es urgente hacer algo 2) Esto enloda la imagen del Estado. 3) Lo que se necesita es decisión y firmeza 4) La culpa es del Gobierno (municipal, estatal, federal).

Eso no camina. Este fue un atentado específico y lo que se debe esperar (en este caso y en todos) son informes concretos, no golpes de pecho en la oposición, ni anhelos para el 2050. Por lo pronto, los móviles. ¿Por qué quieren matar al ex fiscal? El gobernador ha dicho que fue un cuerpo de élite, lo que significa que es un enemigo importante. Nájera ha dicho que fueron del cartel Nueva Generación y se atrevió a decir que fue por la presión que se ha ejercido contra ese grupo. Entonces, ¿Nájera es un héroe que combatió al narcotráfico y su vida corre peligro por ello? No lo pregunto con ironía, como tampoco pregunto con mala intención si Nájera es un ex fiscal que tiene cosas que explicarle a la sociedad.

Eso necesitamos saber. Quiénes son, con qué fuerza cuentan y qué significa que no hayan conseguido su objetivo y por qué tenían ese objetivo. Eso necesitamos saber, no si Calderón tiene la culpa.

(ivabelle@gmail.com / @ivabelle_a)