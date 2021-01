Lo importante del 2021 que comienza

Bienvenido 2021. Estamos aquí frente a otro reto.

Pero no se descuide usted: lo importante no es el viaje de Hugo López-Gatell a una playa de Oaxaca para tomarse unos días de descanso y dejarse fotografiar sin cubrebocas. Lo importante no es, tampoco, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se saque de la manga la idea de ofrecer asilo político a Julián Assange, justo el día que la justicia británica niega la extradición del creador de WikiLeaks a los Estados Unidos.

En ese caso, mucho más trascendente es que nuestro país vuelve a formar parte del Consejo General de la ONU como miembro aprobado por los países latinoamericanos y del Caribe, y el embajador de nuestro gobierno ante el máximo estrado mundial, Juan Ramón de la Fuente, impulsa negociaciones entre las naciones para frenar y regular el tráfico de armas que tantas vidas cuesta en México y en el resto del mundo.

Pero el tema no mereció ser destacado en “la mañanera”.

¿Qué importa en este naciente año? Le propongo dos asuntos: la pandemia del coronavirus y el proceso electoral.

Naturalmente, debe comenzarse por la salud.

Lo que más preocupa a las autoridades en este momento no es la incipiente aparición de casos de la cepa del COVID-19 surgida en Reino Unido; lo que mantiene las alarmas encendidas es el incremento de hospitalizaciones. Este fenómeno ocurre lo mismo en Ciudad de México que en el Estado de México o Baja California.

Pero aunque menor, también preocupa en Jalisco. Al cierre de este 04 de enero, el gobierno federal informó que 12 hospitales jaliscienses en municipios como Tlajomulco, Guadalajara, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y Zapopan.

Las autoridades federales confirmaron también que en números totales, el país ha perdido a 127 mil 757 personas a causa del contagio; se han sumado también un millón 455 mil contagios.

El mensaje implícito en estos datos es que la pandemia no reduce con el cambio de año. Por el contrario, está aumentando. Si en los Estados Unidos se han pronosticado más muertes en los primeros meses, ocurrirá lo mismo en México.

A estas alturas ya perdió sentido la discusión por el manejo de las cifras. El encargado de enfrentar al COVID-19 en Estados Unidos, Anthony Fauci, admite sin matices que la pandemia está fuera de control. Nuestro propio responsable, Hugo López-Gatell, no lo dice así, pero las estadísticas hablan por sí solas.

No atienda usted los malos ejemplos de autoridades, sean las locales o las nacionales.

Evite salir en lo posible; use el cubrebocas, no descuide las medidas de limpieza, particularmente tratar de no tocar y cuando lo haga, lavarse manos y usar gel con alcohol.

¿Y a quién le importan las elecciones?, preguntarán muchos, cuando además de la pandemia está crisis económica.

Sólo tengo un apunte: ¿qué harán los partidos políticos, sus candidatos y candidatas? Para casi todos ellos el fuerte de su discurso es acusar a los de enfrente. Todos los hacen.

Necesitamos propuestas. Sensatas, realizables, que puedan medirse. Compromisos y no promesas.

No permita que otra vez haya decepciones. Justo por las emergencias es que se deja llegar a los puestos públicos a los menos aptos y a los más populistas.

