Libertad y voto

El gran valor de la libertad es un regalo de la democracia, sustento del respeto a la manera plural y diferente de pensar y, por lo tanto, de elegir.

Dentro del marco de las leyes y de los preceptos morales, el poder decidir lo que se quiere es un privilegio de grandes proporciones que hay que saber aprovechar. Ser libre no solo es decidir por lo que uno quiere, sino también elegir la mejor opción y ser consciente de que sabemos bien lo que estamos haciendo. De lo contrario, seguimos siendo esclavos, ya sea de la ignorancia o del control que los demás ejercen sobre nuestra conciencia.

La democracia se construye en base a la libertad de las personas que componen una sociedad. Ya hemos visto cómo los griegos consideraban a un idiota, a una persona que se desentendía de la comunidad, y así era como entregaba el poder colectivo a los bandidos que siempre acechan las arcas de todos, cuando los indolentes e irresponsables se alejan del compromiso con los demás. Creen que lo único que importa es lo personal y privado, y se olvidan de que también el colectivo les pertenece.

En tiempos de elecciones, nos urge que el pueblo vote, que se involucre y participe, que al menos muestre que le interesa y se manifieste en las urnas. No importa que sea un interés temporal y muy circunstancial, pero que vayan a votar. Que se sienta una participación más grandiosa y masiva y que no venza la apatía.

Libre es el que no quiere controlar a los demás, pero tampoco se deja que le impongan lo que no brota de su propio interior. Libre es el que sabe distinguir lo verdadero de lo falso, la mentira de la verdad, la hipocresía de la autenticidad. Es mucho más consciente de su ignorancia y limitaciones, pero trata de superarlas al menos. Libre es el que no se encierra ni ciega ante la opinión de los demás y al menos considera otros puntos de vista. Se es más libre en la medida en que los impulsos no se adueñan de la mente y se puede considerar, con tranquilidad, las opciones que se tienen a la mano.

El período electoral es un ejercicio colectivo de la libertad, de la capacidad del pensamiento para influir en los destinos de un país. Prométete a ti mismo ser más libre, más consciente y ser un promotor insistente del gran ejercicio de vivir el gozo de la genuina libertad.