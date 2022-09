Leones son reyes en el beisbol estival mexicano

En lo que fue la Postemporada correspondiente a la campaña 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), resultaron situaciones diversas casi en lo general a los pronósticos, siendo justamente esa una de las características del beisbol, en el que no hay nada escrito. Y en ese contexto, tenemos a los Leones de Yucatán que se coronaron la noche del lunes en el juego siete de la serie en que enfrentaron a Sultanes de Monterrey, llevándose su quinto título de la LMB.

Ya hemos señalado que Sultanes logró acceder a la Final de la Serie del Rey habiendo avanzado de sorpresa en sorpresa, eliminando primero en Playoffs a Acereros de Monclova, enseguida a los Tecolotes de los Dos Laredos en la Serie de Zona, y a los Toros de Tijuana en la Serie de Campeonato, cuando al menos en percepción los astados lucían como favoritos por tratarse de los campeones defensores, pero terminaron siendo barridos.

Tras coronarse en la División norteña, los regios aparecían con una posibilidad muy amplia de ganar la Serie del Rey, al tener que esperar de forma tranquila y con brazos descansados al equipo que resultaría campeón de la Zona Sur tras la fragorosa batalla que enfrentaban Leones de Yucatán y los Diablos Rojos del México, un duelo que no estuvo carente de escándalos por aquel affaire en que se acusó a los capitalinos de haber realizado manipulación de imágenes para hacer trampa robando señales, resultando fuertes sanciones. Pero pese a ello fueron derrotados por Leones de Yucatán cuando eran favoritos los pingos capitalinos. Hay que recordar que los yucatecos ya habían dejado en el camino a Pericos de Puebla y Tigres de Quintana Roo.

Y ya en la Serie del Rey, el enfrentamiento entre Sultanes y Leones tuvo sus altibajos; primero la división de honores en la Sultana del Norte donde al haberlo hecho así, logrado un cotejo como equipo peninsular del Sureste los Leones regresaban a Mérida con un triunfo y esto le aminoraba la ventaja que podía haber tenido Sultanes al haber iniciado en casa y la localía haberle dado la posibilidad de conjugar las dos victorias.

Pero después Yucatán no pudo consolidar la localía y perdió dos cotejos habiendo podido ganar solo uno para regresar a territorio regiomontano teniendo como favoritos a los Sultanes que pudieron haberse coronado en el primero o segundo de los cotejos con la fuerza del ánimo alto y frente a su público en el Palacio Sultán. Sin embargo, los yucatecos se fajaron y no obstante que se señalaba como mejor staff de pitcheo el de los Sultanes, frente a un mejor line up y bateo de Yucatán, dos pilares angulares que fueron el cubano Elian Leyva y en el último cotejo el dominicano Henderson Álvarez, además de un buen bullpen, terminaron dándole la victoria a los meridanos al son de 6-1, y a punto estuvo Álvarez de llevarse la blanqueada.

Buen resultado para los Leones que se recuperan del año pasado cuando después de haber obtenido el triunfo en los tres primeros cotejos frente a Toros, vieron cómo los de Tijuana hicieron la hazaña que realizara en 1971 Charros de Jalisco al obtener su segundo campeonato en Liga Mexicana en el beisbol estival cuando perdieron frente a Saltillo los tres primeros juegos y después ganaron los últimos cuatro para hacer la heroica hazaña que repitió Tijuana el año pasado después de muchos años que así sucedió.

Así es el beisbol, Leones tiene un merecido triunfo de la mano del polémico Roberto Vizcarra que hila campeonato en el Pacífico con Charros en la temporada 2021-2022 y ahora el campeonato con Leones en el beisbol de verano, y llegará con el ánimo en lo alto pensando en hacer bicampeones a los Charros en la Liga del Pacífico.

