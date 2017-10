Lecturas posteriores

Es interesante observar que de no haberse dado un cismo tan fuerte y devastador en la Ciudad de México, lo ocurrido en Oaxaca y Chiapas, una semana antes, se habría perdido en el olvido. Incluso las tragedias de Puebla y Morelos habrían tenido menos cobertura, y de hecho así fue, de no haberse impactado la ciudad centralista de la mal llamada república federal.

Al margen de las coberturas, es un hecho encomiable la respuesta de la sociedad civil, solidaria, esforzada, generosa, ajena por completo a intereses políticos o protagonismos. ¿Cómo hacer que ese tipo de reacciones admirables y sorprendentes se puedan aplicar al logro de metas de igual importancia y trascendencia, como sería la participación democrática consciente y sostenida en la vida política del país?

No todo fue ejemplar, el grave deterioro del tejido social que ha llevado a la generación de mentalidades tan depravadas, hizo igualmente su aparición, lo mismo en las actitudes de políticos como los del estado de Morelos, que en la acción oportunista de rateros y saqueadores, de “chistosos” difundiendo mensajes alarmistas o alterando fotografías para levantar falsos en contra de tales o cuales bancadas del congreso, como si la mentira fuese un camino viable para la justicia.

Afortunadamente los amantes de los animales no tuvieron la ocurrencia dpAe protestar contra el trabajo que los perros adiestrados hicieron a lo largo de intensas y agobiantes rutinas, tal vez se deba a que en Guadalajara no hubo necesidad de ellos, que de otra forma no habrían faltado los defensores de la agenda de protección animal.

Los partidos políticos han hecho algo así como una subasta de los recursos públicos, compitiendo para ver cuál donaba más, pero olvidando que de suyo no están dando nada, sino más bien devolviendo las partidas presupuestarias que inmoralmente reciben. Los porcentajes fueron justamente de subasta ¿el 10, el 20, el 50, todo? ¿Devolver de la partida anual o de la partida para las próximas campañas? Ahí estaba el detalle, las cantidades de dinero varían notablemente según se trate de la partida anual o de la que viene para el año electoral que se anunció como la mayor que habían recibido los partidos en su historia.

Al gobierno le hubiese gustado más que los sismos ocurrieran más bien en el aniversario de la matanza de Ayotzinapa, pero aun habiéndose adelantado fueron de un gran alivio. Toda noticia de este nivel de conmoción favorece el que la sociedad se olvide, al menos momentáneamente, de los problemas que vive de manera cotidiana, pues la emergencia o el seguimiento noticioso de ésta reenfoca su atención.

A los medios de comunicación les dio también respiro pues fue la oportunidad para dedicar jornadas enteras primero al seguimiento de la devastación, luego a los trabajos de rescate, y ahora a todo tipo de entrevistas, reportajes, relatos, casi con la aviesa intención de saturar a su público para que pronto clame por el regreso de la programación habitual.

En México sigue temblando, no son replicas sísmicas, es el rotar permanente de las olas de violencia que ahora golpean severamente a Nayarit, dentro del océano nacional de inseguridad en que vivimos.



armando.gon@univa.mx