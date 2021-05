Le falla la puntería al fuego presidencial

Al igual que el desaparecido Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), el INE como el villano favorito de la 4T, Cofetel, el Sistema Nacional Anticorrupción, la CNDH, el Inai, entre otros Órganos Constitucionales Autónomos (OCA’s), ahora tocó al Banco de México (Banxico) sumarse a la lista de blancos del fuego presidencial.

A propósito de la cercanía en el relevo o reelección del gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León se convirtió en el enésimo funcionario que encabeza un OCA cuya integridad y reputación profesional se puso en entredicho desde el púlpito presidencial mañanero, la tribuna favorita del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para descalificar a los que considera sus adversarios políticos sin más pruebas que su palabra y dedo flamígero.

Desde la semana pasada, AMLO señaló que no respaldaría la reelección de Díaz de León al frente del Banxico, sino que buscaría un economista o financiero con “dimensión social”. Esta semana se volvió referir al tema y cuestionó la calidad moral del titular del Banco de México porque, aseguró, él fue quien aprobó los créditos para la compra de Fertinal en el 2015, presuntamente a sobreprecio.

Así la embestida presidencial del lunes pasado: “Yo no estoy de acuerdo con muchos técnicos del gobierno pasado porque causaron mucho daño al país, el que está ahora de gobernador (Alejandro Díaz de León) fue el que aprobó el crédito para la planta de fertilizantes en 2015, unas plantas que se adquirieron a precios elevadísimos, tenemos por esa operación una deuda de mil millones de dólares. Si fuesen buenos técnicos no hubieran llevado a cabo esas operaciones ¿Cómo se justifica eso? A él le toco firmar el acuerdo, si se tratara de un técnico bueno hubiese revisado el contrato de compra-venta y se hubiera dado cuenta que era una mala operación y no hubiese firmado ni aceptado”.

Ciertamente Fertinal, al igual que AgroNitrogenados, son dos fábricas de fertilizantes prácticamente en bancarrota y que compró Pemex a sobreprecio cuando el director era Emilio Lozoya, actualmente en prisión domiciliaria.

El caso es que Díaz de León ya salió a aclarar que esos créditos fueron aprobados por el consejo general de Bancomext en octubre de 2015, en los que no tuvo nada que ver porque él asumió la dirección general de esa institución hasta el 25 de noviembre de ese mismo año. Si ya se había cuestionado a López Obrador por hacer uso de su investidura presidencial para lanzar acusaciones personales, este abuso de poder se agrava si, como en este caso, se demuestra que el Presidente difamó a Díaz de León al responsabilizarlo de algo que no hizo.

No menos grave es el tema de la independencia del Banxico, que sin duda se podría ver vulnerada por los afanes autoritarios del Presidente que a la fecha ha nombrado a dos de cinco integrantes de la junta de gobierno del Banco de México, a Jonathan Heath y a Gabriel Esquivel, un académico que fue parte de su equipo en la campaña por la presidencia del 2018, y quien podría ser ese economista de “dimensión social” que asuma el puesto el próximo 1 de enero. Mientras tanto, quien también fue a la FGR a reclamar fallas en la puntería de AMLO fue Diego Fernández de Cevallos, quien niega pertenecer a Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad y recibir dinero de EU para atacar al gobierno de la 4T.

