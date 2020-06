Las mentiras de los "juncionarios" hacen quedar mal al Presidente

Si de algo estamos hartos los mexicanos es de que los “juncionarios” gubernamentales nos mientan, sobre todo en lo que se refiere al aumento de precios en los productos básicos. El propio Presidente de la República no se cansa de decirlo en sus ruedas de prensa mañaneras, sin embargo, parece ser tan amigo de sus amigos, que cuando todo mundo le hace ver que lo estaban engañando con información falsa, hace como que no se da cuenta y los defiende con todo el ímpetu e ingenio del cual suele echar mano siempre que le desvelan una de estas mentiras.

Sin embargo, millones de mexicanos de todo el país podemos documentar el aumento del costo de la corriente eléctrica producida y distribuida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la “empresa de calidad mundial” que luego de 18 meses de haber cambiado a su director general y todos los mandos políticos que la encabezan, empezó a reflejar en los recibos un aumento que al principio fue paulatino, pero que a la fecha se ha convertido en un evidente costo que a muchos ya les resulta difícil de cubrir.

De ninguna manera se puede decir que “son unos cuantos casos de excepción”, pues en una veintena de casos de amigos y familiares, pude comprobar que los aumentos no solo son del doble, sino que en algunos casos ya es de tres y hasta cuatro veces más de lo que se acostumbra pagar (lo anterior lo he podido documentar, y aunque por supuesto que dicha veintena de casos no es representativa de ninguna encuesta, ni está respaldada por ninguna vitrina técnica, el pueblo no requiere tecnicismos, sino de hechos, y el hecho aquí es que la luz que nos está cobrando el señor Manuel Bartlett es más cara que la que pagábamos a quien éste y su jefe inmediato han llamado corruptos e ineptos de los gobiernos anteriores).

Así, luego de que por enésima ocasión sostuviera que el aumento en el costo de la energía eléctrica no era más de que otro de los ardides de sus opositores, la semana pasada Andrés Manuel López Obrador no hizo ninguna manifestación de desagrado, al aceptar y tratar de “explicar” las razones por las cuales los recibos de la luz han aumentado en casi 100% de los hogares. La conclusión es que con el #QuédateEnCasa, en los hogares se gastó más electricidad, y por ello el “costo por alto consumo” pasó a una tarifa más elevada.

APUNTE

No hay duda de la experiencia con que cuenta Manuel Bartlett para salirse con la suya, no obstante, las evidencias públicas de su enriquecimiento inexplicable y de la forma en que ha engañado al Ejecutivo le pueden costar el puesto.