“Las casonas”

De que en esta noble y Leal siempre ha habido casonas hermosas no cabe duda, el problema es por qué no las conservamos, qué afán destructivo tenemos para hacerlo, por qué no las defendimos.

En primer término la respuesta es casi obvia, no son nuestras. Es en verdad muy raro que el dueño de una casona, la guarde para que el resto de la humanidad las goce, eso se da muy poco, pero piense usted en que a usted le gustaría mirar una casona monumental. Incluso he llegado a pensar que debe haber una cofradía de arquitectos con ánimos destructivos, no me cree usted pues veamos las pruebas: en una cuadra por Vallarta casi una estaban la casa de don Xavier G. de Quevedo, conocido por sus cuates como “chorros de oro” y casi frente a esta estaba la casa de los Collignon por Vallarta, pues les dio por venderlas y pues muy sus casas, lo sorprendente es que consiguieron a un par de arquitectos de lo más acreditados de los puestos destructivos y se dieron el lujo de construir no sé por orden de quién dos de los edificios más horrendos de la ciudad, sí señor, estoy hablando de las cuevas de horror que construyeron por encanto para provocar deseos de criminalizar a ellos, que insisto no quiero saber quienes fueron, pero lograron lo perfecto en el horror al construir para Bancomer y para Telmex, pero tenemos que decir que en aquel tiempo otros ricos eran los únicos que compraban, el gobierno niguas.

Pero todo cambia, así al principio el gobierno que sí tenía con queso pero fingía modestia tenía las oficinas más inmundas del planeta, frente a la rotonda estaba hacienda, feas en serio, pero de pronto llego un gobierno que decidió comprar casas señoriales y compró o adquirió cosas que trascienden tales como la casa de los De la Torre por Vallarta donde con muy buen gusto el gobierno puso una oficina y a dos cuadras la de los Riebeling donde pusieron una oficina inútil dedicada a transparencia.

Ahora que todo mundo las ve, pero nadie las adquirirá, eso es seguro, diremos que debíamos mantenerlas, pero son ajenas, luego los diputados con esa ansia de meterse en lo que no les importa deciden resguardar lo que hay y para eso hacen una ley para resguardo, hasta ahí todo va bien pero luego contratan a una bola de pubertos afines al Licenciado pero con cero conocimientos que eligen para resguardar construcciones nuevas y espantosas.

Si usted tiene dudas de la anterior compare el edificio de la UdeG con quien destruyeron para construirlo.

@enrigue_zuloaga