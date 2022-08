Las bravuconadas provocan autogol

El pasado 28 de julio, luego de que el gobierno estadounidense solicitará consultas a México, ya que considera “que la política energética vulnera” intereses de empresas del país vecino y que se violan algunos capítulos del tratado de Comercio (T-MEC), el presidente López Obrador se envalentonó y consideró que se podría salir del acuerdo: “si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía. Aun tratándose del mercado más importante del mundo, no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero”.

Sin embargo, después reculó y aseguró que “no va a haber ruptura porque no nos conviene y no solo es México, no le conviene a Estados Unidos. Debemos de cuidar el lenguaje porque se trata de asuntos muy delicados”, pero aclarando que “no tienen razón, aun cuando tengan muchos lambiscones, vende patrias, que les aplauden en nuestro país”.

Y el martes pasado, el presidente López Obrador envió una carta a su homólogo estadounidense -Joe Biden- donde reiteró la buena relación de ambos países, pero en donde vuelve a arremeter “que nos traten como colonia” y en donde le deja saber que “México no se vende…que no hay arreglos que valga”. Una misiva donde el tenor es de reto y enfrentamiento velado.

Es aquí donde toman valor los comentarios -a través de Twitter- que el martes pasado hiciera Arturo Sarukhán, ex embajador de México en Washington (2007/2013) en donde habla “de esas oportunidades estratégicas que le llegan a México una vez cada generación con las crecientes tensiones diplomáticas y políticas entre Estados Unidos y China”. El ex diplomático señala que le preocupa la estabilidad del T-MEC por las bravuconadas de AMLO. Indica que el gobierno mexicano debería cambiar su posición, porque “qué enorme autogol se está anotando nuestro país y que manera de desaprovechar -las diferencias de EEUU y China- una coyuntura única para la prosperidad y bienestar mancomunado con EEUU. En momentos en los que podríamos estar captando inversiones a raudales, profundizando y ampliando cadenas de suministros integradas con EEUU y Canadá, creando un mercado común energético y solamente generando falta de certidumbre y de piso parejo en nuestro país, tanto como resultado de la falta de apetito y visión estratégica, la nostalgia como narrativa y del menú de políticas públicas aplicadas como del actual paradigma de política energética”.

Tiene toda la razón Sarukhán, el ‘jueguito’ nacionalista de Andrés Manuel -además de no cumplir cabalmente con los compromisos firmados en el tratado- no nos lleva a ningún lado, por el contrario, solo nos exhibe y nos aleja de la oportunidad de aprovechar el distanciamiento del vecino del norte con el gigante asiático, para que México pudiera convertirse en una dependencia -en el buen sentido de la palabra- de las necesidades de producción y comercio, con quienes son -además- nuestros principales socios. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net