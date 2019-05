La reinvención

Gen característico del aficionado del Atlas que se manifiesta a finales de mayo en donde los sueños y deseos de tener un equipo competitivo y de carácter, pero sobre todo de buen trato y respeto por el balón se idealizan. La epidemia no respeta clase social, edad ni sexo y es altamente contagiosa.

Así nos “reinventamos”, año tras año en donde la ilusión renace a pesar del resultado del torneo anterior y el anterior…

Pero de qué material estamos hechos que en vez de debilitarnos, nos fortalecemos, y en vez de sufrir bajas, sumamos más y más fieles cada campeonato. Atlas y su fenómeno sociológico ha sido ya objeto de estudios de las ciencias y estos no han encontrado una respuesta.

Ese raro gen que en vez de avergonzarnos o intimidarnos nos empodera y nos multiplica. Y este próximo torneo no será la excepción, esta vez de la mano de Grupo Orlegi, empresa que en la experiencia y conocimiento de este negocio saben de lo suyo... y mucho.

Personalmente mis vivencias con ellos me hacen sentirlo así. Como directivo tuve relación con ellos directa e indirectamente y saben defender sus intereses como nosotros en su momento los nuestros. Recuerdo una vivencia que se dio cuando en el Torneo Bicentenario 2010, siendo nuestro técnico Carlos Ischia y estrenando ellos su espectacular estadio, tuvimos una actuación destacada, culminando Édgar Pacheco como arquero. Fuimos los primeros en ganarles en ese recinto, en un encuentro lleno pasión y acalorado desde las bancas, que hizo de esa tarde una muy especial al estilo de las de “Lorenzo Garza”.

Posteriormente y observando el gran trabajo de su técnico Pedro Caixinha, este último ya sin contrato, le contacté y le quise seducir con integrarlo como nuestro técnico. Éste, siendo un caballero me agradeció el interés, me habló de ese extraño encanto y reto que Atlas representaba para cualquier técnico, pero que tenía pensado renovar y continuar con su proyecto con el equipo de la Comarca, cuestión que entendí y lo dejamos para otra ocasión, lo anterior llego a oídos de Alejandro Irarragorri, motivo por el cual se me ha armado una...

De lo anterior ofrecí disculpas, mismas que me fueron aceptadas y fin de ese episodio, de ahí que creo que la Administración de Grupo Orlegi le vendrá muy bien a el Atlas, dado que es gente muy pasional, profesional, con conocimiento y experiencia suficiente para que ese fenómeno llamado “La reinvención” tenga motivos suficientes para ilusionar una vez más.

Vaya, pues mis mejores deseos para ellos en lo general y a Alejandro y Pedro en lo particular, esperando que pronto se impregnen de nuestra filosofía, identidad y tradiciones. Atlas tendrá pues en su filosofía seguramente esa característica que nos gusta y exigimos.

Pasión pintada de rojo y negro... ¡Olé!