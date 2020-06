Cada vez que el gobernador ha querido “hablar de frente” con el Presidente, la puerta se le ha cerrado. Ejemplos sobran: reducción presupuestal, apoyos a proyectos estratégicos, implementación del Insabi, pandemia…

López Obrador ha declarado, dos veces al menos, que él no está detrás de las protestas en Jalisco. No registra este matiz: el gobernador acusa a sus cercanos, no a él.

En su último mensaje, llamó injusta a la acusación del mandatario estatal y una “falta de respeto a la investidura presidencial”.

El señalamiento no es personal, pero la respuesta del Presidente asume que es así. Bajo esa lógica, el diálogo se ve aún más imposible y la puerta negra de Palacio Nacional cerrada cada vez con más candados.

***

El “virus” jalisciense de las protestas contra la brutalidad policial parece que se inoculó en la Ciudad de México.

Durante la marcha del viernes frente a Casa Jalisco en esa ciudad, un incidente se viralizó: Melanie, manifestante de 16 años, cae mientras avanzan uniformados. Uno de ellos le azota la cabeza contra el suelo con un pisotón brutalmente deliberado.

La consecuencia fue una protesta que incluyó vandalismo, parabuses destrozados, pintas y saqueos.

La dinámica es muy parecida a lo ocurrido el jueves en Guadalajara: la presencia policial es mínima y tienen órdenes de no responder. La decisión de Claudia Sheinbaum y el gobernador de Jalisco son idénticas.

La pregunta es: ¿no se van al extremo? Evitan abusos y represión policial a costa de renunciar a mantener el orden público.

***

Cuando el gobernador diga que no manda sobre la Policía Ministerial intenten sostener esa afirmación frente a estos hechos.

El gobernador designó al fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís; evitó darle autonomía a la Fiscalía al iniciar su sexenio y él ordenó a la dependencia, según dijo, retirar los cargos contra 28 detenidos en la marcha del jueves.

Ahora respondan: ¿se sostiene por algún lado la susodicha afirmación?