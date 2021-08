La pandemia en auge y AMLO a ritmo de ‘vallenato’

Ayer por la mañana por la cadena de noticias CNN el presidente del Texas Children's Hospital, Mark Wallace -el más grande de la especialidad de Estados Unidos- hablaba del récord de niños hospitalizados afectados por el Covid y señalaba que la situaciones “es muy seria” y que los nosocomios de Dallas, Houston y San Antonio -en el estado de Texas- estaban “con cero camas disponibles” para atender la demanda que ya los había superado. Wallace a la vez hacía un llamado a vacunar a los menores de edad a la brevedad posible e informaba que se está a punto de concluir las pruebas que se hacen en niños menos de 12 años -en la que ellos toman parte- y que muy pronto podría esperarse la autorización de una vacuna para ese sector de la población.

El presidente del hospital indicó que las autoridades deben “lo más pronto posible autorizar la vacuna, que se aplique y de esa manera tener una garantía en la salud de los niños en el regreso a clases”. Que mientras tanto, debe ser obligatorio el uso de cubrebocas -a pesar de que muchos padres de familia se opongan- y que las escuelas deben tomar “medidas extremas” para garantizar la seguridad de salud de los estudiantes.

Casi a la misma hora de la entrevista que se realizaba en el hospital para niños en Houston, Texas, a 1,500 kilómetros al sur, en Palacio Nacional de la Ciudad de México, el presidente Lopez Obrador hablaba del mismo tema, pero lo hacía en otro tono, en el sentido opuesto. Dijo que para el regreso a clases se deben “correr ciertos riesgos” (?), y que si hay algún contagio “que se les atienda rápido”. Como quien dice, ya casi ahogado el niño, a tapar el pozo. Y luego salió con una ‘ocurrencia’ a su estilo, con ligereza e irresponsabilidad y hasta de forma burlona, al señalar que “tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados, no, debemos enfrentar las adversidades, los caminos de la vida no son como imaginaba”, para luego pedir a ritmo de ‘vallenato’ que le pusieran en las bocinas la canción ‘Los Caminos de la Vida’ de dónde había sacado esta última frase.

Y no nos debe de extrañar. Los ‘asesores’ de salud del presidente, como es el caso del subsecretario de salud, Hugo Lopez-Gatell (otro Lopez), recientemente dijo que en esta tercera ola de la pandemia el contagio y mortalidad de los niños “es muy baja”, cuando en los hospitales son cada dia mas los menores los que llegan a ser atendidos. “Todas estas ideas que han circulado de que ahora es una epidemia de adolescentes y niños no tienen un sustento de evidencia ni en México, ni en ninguna otra parte del mundo”. El sustento es lo que está sucediendo en los nosocomios y la crisis que ya se vive en Estados Unidos a pesar de que más del 50 por ciento de la población ya está vacunada.

No se puede gobernar con tanta irresponsabilidad. Como dice el presidente, no se trata “prohibir por prohibir” -cuando se refiere al regreso a clases- es ‘prevenir para evitar’ una tragedia más grande. No estamos saliendo de la pandemia, por el contrario, ya se habla de una cuarta ola y en cuatro entidades en Estados Unidos ayer viernes se reportó que ya se superan los máximos de contagios que había en meses anteriores. Vamos de mal en peor y nosotros a ritmo de ‘vallenato’. ¿Usted, qué opina?



daniel.rodriguez@dbhub.net