La mayoría de los entrenadores de México alzan la voz

Las jugadoras mexicanas están pasando por un gran momento tenístico, pero aún se sigue una situación extraña por parte de la Federación Mexicana de tenis, en este momento hay dos, y una no reconoce a la otra, y en este momento la ITF no reconoce ninguna, es por eso que más de 200 entradores del país, que están unidos para beneficio de nuestro deporte, redactaron esta carta en las redes sociales, es muy importante ver que no le van a ninguna de las dos, pero si al tenis, la carta dice así :

Comunidad de tenistas de México

Presente

La Unión Nacional de Entrenadores de Tenis en México, solicitamos la atención de todos los tenistas, padres, entrenadores, organizadores y demás actores del tenis mexicano, lo anterior en virtud de los acontecimientos que estamos viviendo en nuestros días; mientras que por un lado hemos podido presenciar la actividad de un Gran Slam como Roland Garros, en el que hemos sido representados por tres grandes jugadores Aztecas como son Renata Zarazúa, Santiago González y Giuliana Olmos, así mismo, y en otro sentido, estamos siendo testigos de momentos complicados en términos de organización de nuestro deporte a nivel nacional.

En estos días, los mexicanos recibimos, gracias a las redes sociales, una carta de la Federación Internacional de Tenis, dirigida a nuestra Federación Nacional, en la que percibimos un aviso a manera de ultimátum a nuestro tenis organizado, por parte de la ITF, entendemos derivados de la falta de organización y acuerdo entre los interesados en dirigir la FMT, por lo que vemos con mucha preocupación que se cierren los accesos a eventos importantes en el desarrollo de los tenistas mexicanos y se pierda la posibilidad de crecimiento y desarrollo de muchos de ellos, por tanto, hacemos la siguiente solicitud de forma pública.

La presente con el objetivo de hacer consciencia en los miembros de ambas Federaciones de Tenis en México encabezadas por los señores: Carlos González López de Lara y Mario Alberto Chávez Casas.

Así, los entrenadores miembros de la Unión Nacional de Entrenadores de Tenis en México convocamos a la comunidad de tenistas del país a que se unan a la siguiente solicitud para que, por el bien de todos los que invierten y han invertido tiempo dinero y esfuerzo en la práctica formal del tenis, los representantes de ambas federaciones hagan caso a las recomendaciones que propone la ITF, en el comunicado público que ha circulado en las redes sociales en días recientes, solicitándoles que entiendan que la razón de ser de la FMT es organizar el tenis siguiendo los lineamientos de las instancias como el COM, la CONADE y La ITF y que, siendo así, lo que esperamos los tenistas es justamente que se garantice esta posibilidad, por lo que solicitamos hagan lo necesario para restituir un consejo de administración de la Federación Mexicana de Tenis, que cumpla los requisitos que se han solicitado las instancias reguladoras por medio de la carta dirigida a ambas federaciones el pasado 30 de septiembre y firmada por David Haggerti y al mismo tiempo cuente con la aceptación de la comunidad tenística también, que parecería no haber sido importante hasta ahora.

Esperando que se inicie una nueva etapa en la que los entrenadores de tenis y todos los tenistas en general seamos tomados en cuenta para formar parte de la planeación y desarrollo de los proyectos que la Federación tenga a bien realizar. Así mismo, hacemos manifiesta nuestra postura comprometida para trabajar en bien de nuestro deporte y de igual forma solicitamos a toda la comunidad tenística involucrarse en el tema y hacer, lo que esté en sus posibilidades para mejorar la situación actual de nuestro tenis.

Consideramos que México pasa por un momento muy importante, en el que los resultados de nuestros tenistas nos permiten esperanzarnos y que lo menos que debemos hacer el resto de los actores es corresponder al esfuerzo de todas esas familias que vienen trabajando fuertemente para no permitir que lo hasta ahora logrado se pierda.

Esperando que la presente sensibilice a cada uno de ustedes nos despedimos y quedamos atentos a su respuesta.

Edgar ̈Peñaloza López Representante

¡Detrás de cada entrenador estamos todos! Unión Nacional de Entrenadores de Tenis en México ¡Que viva el tenis mexicano!