La ‘inteligencia’ de AMLO

Los documentos hackeados y filtrados a medios de comunicación en México por parte de Guacamaya -grupo de hacktivistas- apenas empiezan a desmenuzarse y ya provocan una gran polvareda política, además que el ‘engrudo se le empiece a hacer bolas’ al presidente.

Ayer en la mañanera en Palacio, a pregunta directa de Nayeli Roldán de Articulo 19 -Organización independiente de derechos humanos, apartidista, que promueve y defiende el derecho a la libertad de expresión- quien cuestionó a Lopez Obrador sobre la compra en 2019 del software Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para espiar a periodistas y otras personas, negó rotundamente esa intención. “Además de ser indebido, contrario a nuestros principios, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo”.

Sin embargo, un día antes -el lunes- un grupo de medios de comunicación presentaron el documento ‘Ejercito Espía’, donde se incluye los casos de Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas, y del periodista Ricardo Raphael, entre otros, donde demuestran que sus teléfonos móviles han sido intervenidos por esta administración. Ahí se revela cómo la Secretaría de Defensa habría escondido el contrato de compra del software mencionado.

Para el presidente, en la denuncia -ya presentada ante la Fiscalía General- “no hay elementos, no tendríamos por qué”. Además, justificó la denunciada compra y posesión del software Pegasus por parte del ejército, señalando que “ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto”.

Efectivamente el ejército realiza labores de inteligencia, que están ligadas en cierta manera al espionaje. El LISA Institute, que está especializado en el ámbito del análisis, de inteligencia, ciberseguridad, geopolítica y derechos humanos, entre otras cosas, dice que “La principal diferencia entre inteligencia y espionaje es que, mientras que el espionaje se define como un conjunto de prácticas relacionadas con la obtención encubierta de datos, información confidencial o de cualquier género de secretos; la inteligencia es el proceso de evaluar y transformar los datos e información de conocimiento útil y, este proceso, conlleva un Ciclo de Inteligencia”. Dicho en otras palabras, lo que el espionaje obtiene de la inteligencia lo procesa, por lo que no son cosas distintas, por lo que el presidente posiblemente esté hablando de otro tipo de ‘inteligencia’.

Ahora bien, si la adquisición del software por parte del ejército es para labores de inteligencia, y más ahora que está en las calles en la lucha contra de la delincuencia, hasta el momento no hemos visto la diferencia o los resultados reales -la violencia y la criminalidad continúan aumentando-, o por lo menos no nos lo han hecho saber. Pero si en cambio, en inter, sí han servido para espiar a periodistas -como está documentado-, que lo único que han hecho -y no solo en esta administración- es señalar aquello que se ha ignorado, que no se ha cumplido, los errores cometidos y las deficiencias a los compromisos que el gobierno tiene obligación. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net