La inalcanzada depuración policial

Paradojas de la vida pública y del poder, el presidente Felipe Calderón, que obligó los exámenes de control y confianza hace 15 años a todos los policías y funcionarios con cargos relacionados con temas de seguridad, es un (seguramente preocupado) testigo de cómo se enjuicia en Estados Unidos a quien fuera su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusado de coludirse con Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa y hoy preso de por vida en el vecino país del Norte.

Si los tentáculos del poder corruptor del narco alcanzaron al poderoso súper policía y zar antinarco del sexenio que corrió del 2006 al 2012, mucho antes capturaron a la mayoría de las debilitadas policías municipales del país, por lo que la depuración policial que se perseguía con los exámenes de control y confianza quedó como sueño guajiro.

Una consecuencia de ese fracaso es que la infiltración delincuencial a los cuerpos policiales de todos los niveles, pero especialmente en las corporaciones municipales, nunca se pudo erradicar.

Síntomas de esa degradación y debilitamiento de las comisarías en los municipios del país los podemos observar en lo que ha pasado en estos primeros días del año en Jalisco con la muerte de cuatro policías y la revisión de los cuerpos policiales de Colotlán y Villa Guerrero, como parte de la estrategia de las autoridades para tratar de pacificar la conflictiva zona Norte de la Entidad, que colinda con Zacatecas, Estado envuelto en una ola de severa violencia.

El creciente numero de policías asesinados es otra señal de cómo el crimen organizado ha carcomido por dentro a las instituciones policiales, al grado que ya no responden con espíritu de cuerpo a las agresiones contra los suyos. Las mafias saben que muchos de los compañeros de los buenos policías que caen en el cumplimiento de su deber están pagados por sus narconóminas y no vendrá una contraofensiva enérgica para castigar a los asesinos e inhibir así los ataques a los uniformados que sí los combaten. Hoy el crimen organizado sabe que no pasa nada si se desafía o se agrede a un policía.

De las revisiones a las corporaciones policiales como las dos que se iniciaron esta semana, a partir de lo ocurrido en otras, hay poco que esperar. Para darnos una idea del desastre, basta decir que además de policías y armas no registradas, entre otras irregularidades encontradas en las Policías de Colotlán y Villa Guerrero, ninguno de los dos jefes policiales estuvo presente en la revisión, argumentando tener pendientes personales, y otro por estar fuera del municipio que debe vigilar.

En los últimos tres años se han intervenido una decena de Policías municipales por sus complicidades con grupos delincuenciales, pero nunca se sabe del deslinde de responsabilidades y de las acciones para que esas Policías protejan de verdad a la población y no se rindan al poder del narco.

jbarrera4r@gmail.com