En el artículo de hoy te contaré acerca de la importancia de la primera impresión. Se suele decir que la imagen importa más que las palabras, aquí te contaré por qué.

La imagen es una forma de comunicarnos a través del aspecto físico, postura corporal, gestos, etc. por lo cual es importante saber vestirnos acorde a la situación, ya que ésta determinará muchas cosas. El deseo de querer causar una primera impresión agradable muestra la ilusión de una persona que ha puesto expectativas en una situación.

Para causar una buena impresión puedes hacer lo siguiente:

1. Sé tú mismo, no intentes aparentar algo que no eres ya que tu carisma y seguridad aumentan cuando te mantienes fiel a ti.

2. Vístete de acuerdo a la ocasión, hay ropa para todo tipo de ocasión o evento, encuentra la que mejor queda en la situación.

3. Cuida tu forma de hablar, en el ámbito laboral usa un lenguaje más formal al que normalmente utilizarías.

4. Trata de practicar tus habilidades sociales antes de la ocasión. Una sonrisa, ser simpático, cercano y amable ayudarán a lograr una buena impresión.

5. Siempre respeta las normas sociales.

Lo que debes evitar es lo siguiente:

1. Presumir, tienes que aprender a controlarte. Aunque tengas muchas insignias o premios, no tienes que presumirlos, porque quedarás mal.

2. Mostrar arrogancia, no hay que mostrar sentimiento de superioridad frente a las personas, humillar a los demás e intentar demostrar que los otros no sirven para nada no te ayudará.

3. Decir cumplidos falsos, a la mayoría le gusta escuchar frases de elogio, pero sólo si dentro de ellas no hay un insulto oculto ya que se verá muy falso.

4. Hacerte menos, ya que atraerás la atención a tus defectos y no destacarás por tus virtudes.

Las primeras impresiones pueden ser totalmente artificiales y engañosas cuando las personas pretenden aparentar algo que no son. Por lo que tienes que cuidar que siempre te muestres como eres ya que no quieres dar una impresión errónea, aunque a veces la primera impresión que das puede cambiar cuando te conocen más a fondo.

