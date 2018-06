La historia de mexicanos en Roland Garros

Aprovechando que se está llevando a cabo el segundo torneo de Grand Slam del año, en la cuidad de París, llamado Roland Garros, que también es el torneo más importante en cancha de polvo de ladrillo, quiero hacer mención de la historia de nuestros jugadores mexicanos, que no sólo participaron, sino que, por si ustedes no lo sabían, también ganaron.

Y por qué escribo esto si ya es historia, porque desgraciadamente en México no se reconoce o no se valoriza, y ese es un punto muy malo, ya que no hay nunca un referente a quien seguir, o peor aún, siempre se habla de lo malo y no de lo bueno que se logró, y que nos quede claro que tampoco importa en qué año fue, sino más bien que sí se logró y se fue campeón.

Afortunadamente a mí me tocó viajar a este torneo junto a un gran jugador mexicano, que es Eduardo Vélez, y en ese viaje nos encontramos en París con otros jugadores mexicanos como Jorge Lozano, Leo Lavalle, Francisco Maciel, todos ellos entrando de forma directa al evento, sin duda alguna fue muy emocionante estar primero en este torneo y al lado de estos grandes jugadores que hicieron historia en el tenis mundial.

Vamos a recorrer un poco la historia y empezamos con la grande de todos los tiempos, la señora Yola Ramírez, además de una gran jugadora, una excelente persona. Ella fue finalista en singles en 1960 y 1961, sí, leyó bien, dos años consecutivos. También campeona en dobles junto a otra mexicana, Rosy Reyes, en 1958. Y finalista en dobles en 1957 y 1959. También fuer campeona en dobles mixtos en 1959.

Otro grande del tenis de México, Raúl Ramírez, fue campeón en dobles en 1975 y 1977. Finalista en dobles en 1976 y 1980. Semifinalista en singles en 1976 y 1977 y Cuartos de Final en singles en 1974, 1975 y 1978. Qué momento este de la vida del tenis en nuestro país, recuerdo que los primeros partidos se pasaron por TV, justamente porque jugaba Raúl.

Ya más cerca, a quien llamaban “la pantera”, Jorge Lozano, nacido en San Luis Potosí pero toda su vida jugó y se hizo en Jalisco, en el Club de las Chivas, y su carrera profesional apoyado por el Club Atlas, fue campeón en dobles mixtos en 1988 y 1990.

Santi González, finalista en dobles mixtos en 2012, y en 2017 también llega a otra Final; en este año llegó a otra Semifinal.

Otros dos jugadores de la misma época de Lozano son Leo Lavalle y Agustín Moreno, semifinalistas en dobles en 1988. Leo otra Semifinal de dobles en 1991. Tuve la suerte de entrenar por cuatro años a Agustín Moreno, un excelente deportista.

Jorge Lozano también llegó a Semifinales en dobles mixtos en 1986 y 1991 y Cuartos de Final de dobles en 1988 y 1990.

Este año entraron al torneo en dobles Santiago González y Miguel Reyes Varela, cada uno con su respectiva pareja.

Como podemos ver hay una excelente historia y esperamos que los jugadores infantiles y juveniles lo tengan como estímulo y busquen repetir estos resultados muy pronto.