La gasolina como botón

Para como está el ánimo colectivo, parece que el gasto público excesivo es el pecado mortal a perseguir. Y no es que no sea vicio público, pero hay flaquezas que son, a la larga, deslices peores.

Por ejemplo: el jefe de gabinete de Enrique Alfaro, Hugo Luna, ha negado el presunto gasto excesivo en gasolina explicando que la página de transparencia está mal, que no se gastaron más de seis millones de pesos en combustible sino sólo 336 mil pesos y además que no lo molesten porque él llena su tanque con su propia billetera y usa la bicicleta que pueden ver en su selfie.

Lo de la bicicleta y la billetera está padrísimo. Cae en gracia porque es verdad, y además es digno de aplauso. Pero regresemos al punto relevante. ¿Es en serio que está diciendo que las páginas de información pública no funcionan? ¿Que están atrasadas, que se las dejó otra administración y se les pasó arreglarlas?

Si esto es en serio, no es un asunto menor. Ya olviden lo de los muchos millones de premium, eso es irrelevante porque todo indica que es falso. Pero ¿qué pasa con la organización de la información del gasto?

Resulta que una cosa es lo programado, otra lo informado por solicitud de transparencia, y lo que aparece en el portal son millones.

Eso es un botón de desorganización presupuestal, de caos en el registro del gasto y, por lo tanto, de agujeros negros por los que, claro, se cuela la desconfianza y si se duermen, el manejo discrecional del recurso.

Ah, pero atención, el desorden no debe achacársele a la oficina de Luna. El desorden está en la Secretaría de Hacienda, no en la glotonería de los autos asignados a la jefatura de gabinete. La secretaría de Hacienda heredó un sitio creado en 2007 y aunque tiene otras páginas con información adecuada, sigue alimentando un portal que hace las cosas mal y junta los cheques sin ton ni son porque nadie se ha enterado. ¡Y pues por eso! ¿Qué esperaban? ¡Nos generan desconfianza!

Hugo Luna parece tener razón: no hay desvío. Pero eso de que un periodista o un ciudadano encuentre dos pesos en un papel oficial (o sitio, pues) y cinco en otro porque no han puesto en orden algo tan absolutamente simple como el dinero para gasolina, genera suspicacia y alerta por incompetencia. No puede ser que toda la habilidad e inteligencia la hayan dejado en las campañas.

Esto es serio. Jalisco está en un contexto desafiante que requiere inteligencia y aptitudes para enfrentar problemas severos demográficos, económicos y de seguridad, principalmente. Además, los de MC tienen un papel nacional que jugar en el desequilibrado sistema de partidos y el escenario electoral inmediato, así que no pueden darse el lujo de hacerse bolas con algo tan simple como un sitio viejo con los cheques de gasolina.

Jalisco a futuro

Mañana en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara se presenta la actualización del impresionante diagnóstico y estudios prospectivos llamado Jalisco a Futuro. Ahí nos vemos.