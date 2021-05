La esperanza se convierte en angustia

De acuerdo con estadísticas proporcionadas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, hasta el mes de Marzo se han recibido o detenido a casi 26 mil menores inmigrantes que llegan solos y solicitan asilo; 5,600 en Enero, 9,300 en Febrero y 11,000 en Marzo; hoy se conocerán las cifras correspondientes del mes de abril, estimándose que estas llegaran a cerca de 40 mil -ya que el último mes ha sido de mucho tránsito- en lo que va del año.

Esta situación ha creado una crisis en la frontera y a la administración del nuevo gobierno, que ha recibido críticas por solventar (tratar de dar solución a un asunto difícil) y aceptar a los menores de edad que llegan a ‘tocar la puerta’. Sin embargo, este jueves, un día después de que el presidente Biden en sesión conjunta en el Congreso pidiera ayuda para solucionar el estado legal de millones de indocumentados, vino el ‘balde de agua fría’. Xavier Becerra, hijo de inmigrantes y Secretario de Salud y de Servicios Humanos, se convirtió en el primer funcionario de alto nivel de la administración en ser claro y directo sobre el problema. “Quiero hablar claro”, y dijo que quienes llegan y solicitan asilo, “si no tienen papeles, no tienen garantizado quedarse”. Agregó, que se les atenderá como seres humanos que son, se analizarán los casos y quienes no cumplan con los requisitos de ley serán deportados a sus países de origen.

La declaración es un giro de 180 grados, cuando se estaba en el entendido o se asumía que quienes llegaban, se les recibía y eran albergados para reunirlos con sus familias en Estados Unidos, iban a permanecer de forma permanente en el país. De esta manera, la esperanza de miles de jóvenes inmigrantes ha quedado convertida en angustia.

Esta es la primera señal firme de que la administración, ante la gravedad del problema y las presiones de muchos sectores, ha decidido aplicar mano dura y que a la vez sirva de mensaje, muy directo, a los miles de jóvenes centroamericanos que están en camino o que tienen el proyecto de salir con destino al norte. Es, a la vez, un mensaje a los ‘coyotes’, quienes han ‘hecho su agosto’, para hacerles saber que no pueden seguir ganando dinero fácil a costa del sueño de los migrantes, ya que llevarlos hasta la frontera no les garantiza que podrán permanecer en suelo estadounidense.

La posición de Xavier Becerra -del gobierno- ha provocado la reacción de muchas organizaciones enfocadas en la asistencia de los inmigrantes, que dicen estar decepcionadas porque la posición que supuestamente Biden había asumido era la de ayudar a quienes salen expulsados de sus países por la pobreza, la violencia o la falta de oportunidades. Sin embargo, era de esperarse que el gobierno -tarde o temprano- pusiera un alto. De no hacerlo, se convertiría, como ha sucedido hasta el momento, en un río sin fin de jóvenes y en un problema que crece sin control. ¿Usted, qué opina?

