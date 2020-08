La encomienda del estado de fuerza

Platiqué ayer en radio en el 91.9 de FM, en Líder Informativo, con el coordinador del gabinete de seguridad del gobierno estatal, Ricardo Sánchez Beruben, quien cumplió ya su primer mes al frente de esta responsabilidad desde que sustituyó a Macedonio Tamez Guajardo.

En la charla hizo un balance de cómo encontró la coordinación, habló de la baja en los índices delincuenciales en julio respecto al 2018 y 2019 y tuve oportunidad de preguntarle sobre el déficit policial que padece Jalisco tanto en número de policías estatales como municipales, como lo expuse en el Radar de ayer; de la investigación contra agentes de la Fiscalía por las detenciones ilegales del 5 de junio pasado; y de las últimas intervenciones policiales en Poncitlán y Jalostotitlán.

Tras señalar que llegó a una coordinación sana en la que su antecesor tuvo como principal tarea desmontar la súper Fiscalía que en el sexenio pasado fusionó a la Secretaría de Seguridad con la Procuraduría General de Justicia, Sánchez Beruben destacó la baja en delitos patrimoniales durante julio, y aunque admitió que uno de los factores para esa baja, sobre todo en abril y mayo, fue el confinamiento por la pandemia, aseguró que también es fruto de la estrategia y la coordinación policial, que ha contenido la incidencia delincuencial en junio y julio que se ha reactivado paulatinamente la economía.

Le cuestioné que si para continuar abatiendo estos índices delictivos no sería una limitante el bajo número de policías estatales y municipales que tiene Jalisco en relación a otras entidades, y la vulnerabilidad por ser uno de los estados que menos personal tiene por cada 100 mil habitantes en tareas de seguridad, y aceptó que efectivamente es una tarea pendiente.

“Sin duda son temas que habrá que revisar, es parte de los encargos y las encomiendas que me pide el gobernador cuando me da el nombramiento, es revisar precisamente el estado de fuerza, y esto conlleva muchas aristas. Tiene que ver con el reclutamiento en el que estamos trabajando desde el primer día de gobierno; con la academia, donde los tiempos no son sencillos, ya que posterior a que están en la academia, deben pasar las certificaciones, sus exámenes de control y confianza, y ahí es donde se dilata mucho la contratación. Insisto, son procesos en los que estamos trabajando, que son perfectibles. No lo echamos en saco roto, necesitamos reforzar con la contratación de nuevos elementos para fortalecer a las corporaciones estatales y brindar facilidades a los municipios para que ellos fortalezcan las propias”, me dijo.

Respecto a la investigación por las desapariciones forzadas cometidas por agentes de la Fiscalía, confió en que la investigación que atrajo la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción permitirá esclarecer el caso y sancionar a los responsables. Prometió, además, que se transparentará todo lo que se encuentre en las intervenciones policiales de Poncitlán y Jalostotitlán y se corregirán todas las irregularidades encontradas.



jbarrera4r@gmail.com