Pues terminaron las vacaciones con cierto tufo de ilusión teatreril. Me encanta cómo han ido creciendo los autores y propuestas escénicas en nuestra ciudad (Por cierto, ¡vuelve El Venero! de Guadalajara, pero hablaré de ello más adelante). Prosigo con el tufillo ilusionante... Pues que Susana Romo, la actriz, hace reaparecer en cartelera: “¿Dónde está Isabela?”, una mini belleza de teatro para bebés. Este trabajo se estará presentando en el CAE los días 28 y 29 de abril, donde también estará “Bianco di Bianco” de Daniele Finzi Pasca el día 26 de abril (tomen nota, en serio). Si no han ido al Conjunto de Artes Escénicas dense una vuelta, es cultura general ir a conocerlo.

Así pues, en este contexto andaba yo cuando de pronto en todos los medios de comunicación nacionales aparece la vergonzosa noticia de que El Bronco “revive” en la carrera presidencial. No se puede ser indiferente a eso, aunque uno escriba de teatro o de cine o de arte o de hijos. No se puede.

“La chapuza acusa” diría mi abuelita que tanto quise. El problema es muy sensible y es muy de fondo, déjeme le cuento… Uno como creador, como artista, como director, como gestor, como gente decente dedicada al esfuerzo educacional y cultural (sabemos, todos los que nos dedicamos a la cultura que uno pone en muchas ocasiones, -malamente-, hasta de su bolsa para que las cosas se lleven a cabo de manera legítima ¿sí? O ¿no?). En esta carrera, he entendido que se construye un prestigio a punta de trabajo, de años de caminar, de levantarse, de no jugar al artista ni al payaso. En mi área, en mi carrera (que son las artes y la comunicación) como imagino que en todas las demás áreas del México trabajador, para adquirir un turno hay que hacer cola, para demostrar se debe entregar un trabajo, para sortear obstáculos a veces hay que callarse la boca, para tener empleo en ocasiones hay que pedirlo y en otras hay que inventárselo… Yo crecí pensando que la gente que llegaba a una silla presidencial era preparadísima, gente como de otro planeta, que para sacar la casta por los mexicanos debía de estar hecho como de estrellas… ¿Y qué creen?

… Que “El Bronco” o Jaime Rodríguez Calderón, será puesto en la boleta electoral, como candidato a Presidente de la República por instrucciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pese a que el INE señaló anomalías. “La chapuza acusa” volvería a decir mi abuelita. ¿Quién le está haciendo ese nivel de trampa a todo un país? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Nos brincamos la barda y que cada quien agarre lo que pueda? ¿O nos educamos en la razón y en la ética? ¿O retrocedemos el tiempo y volvemos a la infancia?