¡La Chaaampions!

Luego de la última Fecha FIFA previa a Rusia 2018 y un fin de semana de ajustes en las Ligas nacionales de cara a los compromisos internacionales, regresa la UEFA Champions League con los partidos de ida de los Cuartos de Final (hoy, Juventus vs. Real Madrid y Sevilla vs. Bayern Munich; mañana, Barcelona vs. Roma y Liverpool vs. Manchester City). Dos cruces parecen desequilibrados y los otros dos mucho más parejos, pero que apuntan a unas Semifinales en las que aparezcan los que desde el comienzo del torneo lucen como los grandes cuatro candidatos a levantar “la Orejona”: Real Madrid, Bayern, Barcelona y City.

Duelo de campeones de peso completo

El Juventus Stadium es el escenario del primer gran duelo de esta ronda, donde La Vecchia Signora recibe al bicampeón vigente Real Madrid, en un auténtico Clásico continental que además es el único cruce de estos Cuartos que enfrenta a dos monarcas europeos.

La Juve sueña no sólo con volver a coronarse en la Champions (suma dos títulos), sino que tras el desastre de Cardiff en la Final pasada en la que fue arrollada por los Merengues, anhela de nuevo con alcanzar el triplete por primera vez: está encaminada a conquistar un histórico séptimo Scudetto en fila, ya está instalada en la Final de la Coppa Italia (enfrentará al AC Milan) y se aferra a la estadística a su favor contra el Madrid en los duelos a 180 minutos, en los que se ha impuesto a los españoles en los cuatro cruces previos (la última vez en 2015).

El técnico italiano de los Biaonconeri, Massimiliano Allegri, rehízo a su equipo el verano pasado con base a tres principios fundamentales: corre un metro más para ayudar a tus compañeros, renuncia al juego estético para hacer cosas útiles, y divirtámonos juntos ganando. En otras palabras, el ADN de esta Juventus es sacrificio, practicidad y contundencia. No lucen fuegos artificiales ni jugadas de fantasía, en cambio sí un trabajo colectivo sólido en defensa (Buffon y Chiellini como faros), incansable en el mediocampo (Khedira extrañará al suspendido Pjanic) y paciente al ataque (atentos a la transición ofensiva con Douglas Costa y Cuadrado por los costados, con Dybala e Higuaín para resolver).

Del otro lado, Zinedine Zidane reservó a Cristiano Ronaldo en LaLiga ante Las Palmas con la intención de que busque anotar por décimo partido consecutivo en Champions (sería un nuevo récord histórico), además el astro portugués le ha anotado siete goles en cinco duelos a los de Turín, y en la mente de todos aún retumba el 4-1 de la última Final (el Madrid se ha impuesto a la Juve en los dos duelos definitivos a 90 minutos que han sostenido a lo largo de la historia de este Clásico).

Para no variar con la alineación blanca, es una incógnita el 11 que ZZ envíe de inicio, con las dudas interminables entre colocar a Bale o a Isco, o incluso apostar por la zurda de Asensio. Sólo para tener en cuenta, si son amonestados hoy, Ramos y Chiellini no podrán jugar la vuelta por suspensión.

Si los Capos del Calcio aspiran a clasificarse a Semifinales deberán antes que nada mantener hoy su portería en cero (evitar conceder gol de visitante), algo casi imposible ante el poderío ofensivo del Madrid. Ahí puede estar la clave de esta eliminatoria.

David contra Goliat

Sevilla recibe hoy en el Sánchez-Pizjuán al todopoderoso alemán, Bayern Munich, en una eliminatoria que a priori luce totalmente a favor de los teutones, no sólo por el poder de la historia sino por el momento futbolístico colectivo y de sus figuras sobre la cancha. Si los andaluces pretenden llegar con vida a la vuelta en el Allianz Arena deberán sacar al menos el empate en casa, pero el colectivo de Heynckes también sueña con repetir el triplete (están a horas de coronarse por una histórica sexta vez consecutiva en la Bundesliga y también están en Semifinales de la Copa Alemana) y son una auténtica máquina, engrasada con alto talento y profesionalismo total. En realidad, cualquier resultado que no sea una victoria bávara sería una sorpresa.



Mañana, todos al ataque

Los duelos del miércoles se asoman como un posible homenaje al juego ofensivo, pues los cuatro equipos se caracterizan en general por ser más de ataque que defensivos. Barcelona recibe a la Roma en el Camp Nou, donde los de Messi podrían dejar sentenciada una eliminatoria en la que son claramente favoritos, mientras que Liverpool será anfitrión del Manchester City en Anfield Road, en la que posiblemente sea la llave futbolísticamente más atractiva de los Cuartos de Final, en una edición más del duelo entre Klopp y Guardiola, con el técnico teutón como el único colega con récord ganador ante el estratega catalán, y que mantiene este cruce como uno de auténtico pronóstico reservado.

