La “Bestia” Álvarez el 5 de marzo en Parque San Rafael

Vuelve el boxeo profesional al Parque San Rafael, la empresa Factor Boxing, anuncia a la “Bestia” Álvarez en el combate estelar, así como a Johan Álvarez, sobrino de “Canelo”, ante rivales por designar. Habrá 16 peleas. 5 de marzo en punto de las 19:00 horas, transmisión por Televisa.

Ricardo García Ninomiya, montó boxeo en el Parque San Rafael de 2016 a 2019, donde presentó exponentes tapatíos con cualidades para la internacionalización, un grupo que empezaba a cobijar el público local, que no se equivoca, se sentía en el ambiente que la maquinaría de RG Boxing construía productos con cimientos sólidos, era un ring de alta tensión, espectacular, “pero se vino la pandemia, y me retiré de las promociones, los boxeadores se fueron con otras empresas, y no se ha visto progreso”, dijo García Ninomiya.

-¿Regresará a montar boxeo?

-Me retiré de la promoción boxística por la pandemia, sin embargo, la semana anterior apoyé la función de Box Star Promotions en el Domo del Code Jalisco, puedo adelantar que ya regresé a las promociones.

-Se invierte mucho capital para montar boxeo…

-Se invierte mucho dinero y no se gana nada. Pagué de mi bolsa el 30 por ciento de cada una de mis funciones, porcentaje que fue pérdida total.

- ¿Algún comentario para quienes quieren arriesgar capital montando boxeo?

- Se necesita tener mucha pasión, porque siempre estás perdiendo dinero. Cuando se refleja, cuando uno puede empezar a ganar dinero, es cuando promueves un campeón del mundo, y que pelee en Estados Unidos. Pero de inicio, lo que necesitas es saber el negocio del boxeo, y estar blindado, con mucho dinero, tener el apoyo de patrocinios, porque a veces la taquilla no cuenta mucho.

Ricardo García Ninomiya, considera que no hay promotor tapatío en el horizonte que pueda montar boxeo periódico en Guadalajara, “en cambio el semillero es inagotable, espero que sea positivo el futuro de estos nuevos talentos, los que van a pelear fuera, se arriesgan, porque no es lo mismo sentirse arropados por su público, que enfrentar a adversarios en otras entidades, pero no les queda de otra, lo necesitan, les sirve para adquirir más experiencia, y si ganan, es un gran triunfo… Y por ahí estaré atisbando.