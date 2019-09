Karla Sofía González de Anda

Este cuento es una muestra de su talento.

En ninguna parte

1.- No lo sé, apenas la conocía; ¿dicen que desapareció?, eso es terrible; muchas familias se han destruido por la desaparición de un hijo, aunque, si quiere que sea franca, la verdad no creo que hayan sido muy cercanos desde un principio, el padre viaja mucho y a la madre nunca la veo, pero parece que peleaban a menudo. A ella la veía salir de vez en cuando, usted sabe cómo son los adolescentes, alérgicos a la casa, pero eso no significa que habláramos, siempre me dio mala espina, ¿qué clase de familia dejaría a su hija irse así a altas hora de la noche?

2.- Sí, algo había oído al respecto, este es un vecindario pequeño y los chismes así se extienden rápido, uno no puede ni salir a la tienda sin que alguien lo sepa ¿no cree? (risa histérica). Disculpe, ¿esto es un interrogatorio? Porque no tengo idea de qué podría hacerle creer que tuve algo que ver, es decir, sólo míreme; tengo mi propia familia, una esposa que está esperando una niña, ¿usted cree que yo soy de la clase de persona que haría algo así?

3.- Yo la vi, aunque lo cierto es que no hablábamos mucho, sólo nos saludábamos si nos cruzábamos; yo estaba leyendo en el balcón, cuando salió de la casa; ¿la hora?, ni idea, eran cerca de las doce cuando yo entré a dormir, pero estaba bastante oscuro cuando dobló la calle, iba usando un vestido negro, y siendo ella tan pálida, era como si la oscuridad de la tela se la tragara, sobre todo si eres tan escuálido como era su apariencia.

4.- Tal vez escapó, para nadie era un secreto que tenía problemas con sus padres, aunque eran contadas las ocasiones en las que coincidían todos en la casa; yo creo que ella era drogadicta, o tal vez anoréxica, eso explicaría lo delgada que era, no que no pueda haber chicos delgados, es solo que ella estaba casi en los huesos, dudo que tuviera muchos amigos, era bastante errática, ella y sus padres llevan viviendo aquí más de cuatro años y ni una sola vez me ha dirigido la palabra; mi punto es que no era apegada a nadie y es de la clase de personas que no hacen amigas en ningún lado, no tienen ningún inconveniente en desaparecer.

5.- Acababa de cumplir los diecisiete años (sollozo), era una niña preciosa, cuando era más pequeña me dejaba trenzarle el cabello y lamento tanto que nos hayamos distanciado de este modo (sollozo); mi niña nunca habría desaparecido de este modo por su cuenta, oficial.

6.- ¿Están grabando esto? De acuerdo, pues aquí vamos, mmm… ¿soy un sospechoso o algo así?, ¿no?, okay, entonces no sé muy bien qué decirles, ni siquiera vivo en el vecindario, solo vengo una o dos veces a la semana a visitar a mi tía, ni sabía su nombre, aunque según tengo entendido no es como que nadie sepa mucho de ella, y no sé pero no parece que vaya a encontrar nada útil preguntándonos a nosotros como si tuviéramos algo que ver.

7.- Alicia González, con dos zetas y acento en la a, ¿esto va a estar en televisión?, me gustaría lucir bien para las cámaras.

8.- No es que no nos quisiéramos, sólo es que a veces era difícil hablar con ella, había estado teniendo problemas con su madre y no es que fuera mi culpa, pero no siempre estaba en casa para intervenir, tengo trabajo ¿me entiende?; no pueden exigirme que esté en casa las veinticuatro horas del día y luego extender la mano y pedir dinero al mismo tiempo, pero eso no significa que no las quisiera, Ximena era una niña excelente, no tenía las mejores calificaciones, eso sin duda, pero bueno, más de siete es vanidad ¿no cree?

9.- Estuvo aquí, en mi casa, cerca de una hora antes de marcharse, no venía a menudo, pero a veces las cosas en su casa se ponían insoportables y a mí me gustaba creer que nos teníamos confianza, era amable pero la verdad es que no hablaba mucho y aquel día todo me pareció normal, le ofrecí algo de beber e incluso logré que me hablara sobre la escuela, luego se despidió y salió y eso fue todo, desearía poder ser de más ayuda.