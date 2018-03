Interesantes resultados

El día de ayer terminó una semana de incesante actividad en Austin con el triunfo de Bubba Watson por el título del Dell Technologies Match Play. En la ronda de Semifinales Justin Thomas necesitaba doblegar a Bubba para cimentarse en lo más alto del ranking mundial por primera ocasión en su carrera, pero ayer no fue generoso con Thomas y sufrió su derrota más holgada en un duelo bajo este formato.

La Final se disputó entre compatriotas cuando Kevin Kisner venció al sueco Alex Noren en Semifinales. A diferencia de la semana aquellos que seguimos el torneo no puedo mentir si no me sentí un poco decepcionado. El dominio de Bubba y los cuantiosos errores de sus rivales sentenciaron con anticipación el resultado.

Sin embargo con el torneo más emblemático del circuito y probablemente del golf mundial muy cerca me parece necesario recordar el número de jugadores que han regresado a la senda del triunfo este año y por qué no imaginar un juego sorpresivo del más grande. Phil Mickelson arribó a tierras mexicanas hace un par de semanas sin encontrar la gloria por más de cinco años, pero con un juego consistente en el fairway y un putter atinado se llevó a casa el trofeo. Por su parte, Rory Mcilroy había perdido su dominio que le permitió ser el número uno del mundo con juegos y rondas decepcionantes en los últimos años.

El Masters en como Wimbledon o el Gran Premio de Mónaco o una Final de una Copa del Mundo, la tradición, historia, abolengo y derechos de presumir sobrepasan cualquier prueba en sus respectivas disciplinas.

Con una semana de descanso y después de una prueba exhaustiva como el Match Play recién expirado, estoy convencido que la cancha en Augusta no va a decepcionar y con tantos viejos ganadores regresando a la cima, por qué no tener la esperanza que Tiger cimente su regreso a las grandes ligas.

