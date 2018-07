Inclinándose hacia lo Premium

La semana pasada el respetado diario francés Le Figaro publicó que la marca Renault ha decidido que en un futuro no muy lejano ya no va a utilizar el logotipo Renault en productos de origen Dacia. El último en tener ese honor será la Duster 2019. El movimiento busca alejar de la marca Renault la imagen de productor de vehículos populares, creando una acción que permitiría un paso en la dirección de lo Premium, un nicho de mercado en crecimiento y que ha llevado a algunas marcas a tomaren la misma dirección. Y no me parece mala idea para nada, aunque hay que repensar algunos mercados clave, precisamente como el latinoamericano.

Dacia es una marca rumana que solía hacer autos baratos, con poco o nulo control de calidad, en la época del régimen comunista. Su fama era muy mala y no había ninguna injusticia en ello. Hasta que el 2 de julio de 1999 fue comprada por Renault, que vio en ella la posibilidad de ser el brazo de autos de bajo costo, orientados principalmente para mercados emergentes. Sin embargo la misma Europa, rica y sofisticada como lo es, abrazó a los autos Dacia de tal manera que en mayo pasado la marca logró la hazaña de vender más que la todo-poderosa Toyota, justo en el más poderoso y adinerado país europeo: así es, en Alemania. El detalle es que el éxito de Dacia de alguna manera daña la imagen de Renault, por esto quieren hacer ese movimiento.

Ya hubo en el pasado marcas que estaban de alguna manera ubicadas arriba de las marcas de volumen, pero abajo de las Premium. Mercury, por ejemplo, estaba arriba de Ford y abajo de Lincoln. Oldsmobile también habitó ese ''limbo'' entre Chevrolet y Cadillac. Pero hoy las visiones son un poco distintas para algunos.

Japón, Francia y Rumania

Mazda vive un momento de aumento de la sofisticación de sus productos, distribuidores y servicios, buscando llegar a un público que tal vez ya vivió las mieles —y sufrió los amargores— de tener un vehículo Premium, pero no quiere pagar demasiado por uno de ellos ni sufrir el mal servicio y elevada depreciación, aunque tampoco quiere renunciar a buenos acabados, equipo y tecnología. El proceso aún no está completo para los nipones, pero siguen en esa dirección.

Ford también camina por esa vereda, poniendo más equipo de lujo y seguridad en sus vehículos para conquistar el corazón de los que tienen algo más de dinero y naturalmente dejan un poco más de utilidad.

Si Renault decidió irse en esa dirección en el futuro, su paisana Peugeot ya lleva algunos años en ese rumbo. Sus más recientes vehículos, como los crossovers 3008 y 5008, cuentan con equipo, acabados y seguridad que en algunos casos hacen verse mal ciertos productos de marcas conocidas como Premium. La pregunta en ese caso es si ese ''upgrade'' de la marca no la hace acercarse peligrosamente a la aún recién creada DS, pensada para ser la Premium dentro de PSA.

Particularmente siempre pensé que Dacia es una marca mucho más cercana a las necesidades del consumidor latinoamericano. El problema es que si sus gustos probablemente se inclinen más hacia Renault, su capacidad adquisitiva tal vez no sea suficiente para hacerse de sus productos, de ahí el mejor encaja de Dacia que como marca, no llegado aún a nuestro mercado, pero siento que debería. Aún falta mucho en el proceso y la Duster 2019, como ya lo comenté anteriormente, será vendida como Renault en la región, pero hay que estar atentos a que puede pasar en futuro y mantener un ojo en Francia y otro en Rumania.