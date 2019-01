Importante, la visita de AMLO

Desde la semana pasada el Presidente López Obrador anunció su visita a Jalisco, empezando por Encarnación de Díaz, en donde iba a pronunciar el apoyo a la producción lechera en los Altos de Jalisco; desgraciadamente se canceló la visita por la tragedia de Hidalgo.

También estaba programada para hoy domingo una reunión en Expo Guadalajara que se canceló; no se mencionó el tema, pero habían expresado que se iban a abrir los ductos que conducen gasolina a Guadalajara y a Jalisco. Esperemos que eso sea cierto y que tengan la vigilancia suficiente para evitar cualquier operación clandestina en los ductos, como lo que acaba de suceder en Tlahuelilpan, Hidalgo, que a pesar de que había vigilancia y acordonado por soldados, algo o alguien provocó una fuga clandestina del ducto que estaba en el campo, ocasionando el derrame de la gasolina.

Ayer por la mañana las noticias dieron a conocer que multitud de gente se acercó a ordeñar el ducto llenando bidones y tanques; a pesar de que los soldados les advirtieron y trataron de detenerlos, cientos de personas no hicieron caso y continuaron llenando los recipientes hasta que de repente algo causó la explosión del ducto, quizá fue la chispa de algún choque de un recipiente con el ducto, todavía no se define qué provocó esa gran explosión y gran incendio que según las noticias, el resultado había sido de 74 muertos, 20 quedaron calcinados y además 80 heridos que no se sabe verdaderamente su estado físico. Esto pudo haber sido un atentado o simplemente un accidente. ¡Es una gran tragedia!

El Presidente López Obrador ratificó ayer en la mañana el gran peligro y la decisión de reforzar la vigilancia para evitar otro suceso trágico e investigar la causa de lo ocurrido. La investigación y vigilancia ha logrado 435 detenidos por participar en el huachicoleo. Eso indica que fue una buena decisión y buen procedimiento, aunque falta detener a las cabezas de la mafia.

Se anunció la semana pasada el viernes que se va a acabar el desabasto en Jalisco porque se van a poner en funcionamiento los ductos.

Vuelvo a comentar la delicada situación en la que se encuentra el Presidente al enfrentarse a esa gran mafia que está perfectamente organizada y que es un gran peligro para México; el Presidente tiene que reforzar su custodia, porque aunque la mayoría del pueblo de México lo quiere, es un riesgo enorme luchar contra la mafia y cortarles los millonarios ingresos que tenían por el robo de combustible, así que no debe andar sin escoltas y caminando como cualquier ciudadano en los aeropuertos y en diferentes lugares; eso tiene que aceptarlo, porque es el Presidente de México y sería una gran tragedia para el país que le sucediera algo.

Por otra parte, espero que el Presidente López Obrador acepte las prioridades y proyectos que propone Jalisco y que es de gran importancia a dónde se dirijan los recursos federales, que tienen que ser de acuerdo con las iniciativas prioritarias que presenta el gobernador, sin rebajar el presupuesto, que perjudicaría a todos los jaliscienses.