Identidad, Megan Rapinoe y #YaEsHora

La semana pasada tuve una charla con la cabaretera y activista Ana Francis Mor -quien estuvo en Guadalajara con un show-, su búsqueda de identidad a través del arte es de una dignidad conmovedora. Aspira a profesar un catolicismo feminista y, esto no es una ocurrencia pispireta de fin de semana, Ana lo fundamenta a través de estudios teológicos y de su andar en el arte.

Al final -dijo- todo se trata de IGUALDAD. Las mujeres hemos vivido a lo largo de la historia en dinámicas que (muchas veces) no nos gustan pero “es lo que se acostumbra”. ¿O no? Esto ha venido cambiando y ya lo podemos decir. Entonces me viene a la cabeza… de nuevo… la dignidad. Y ahí aparece la futbolista Megan Rapinoe, gloriosa ante el mundo. Una estrella gay, anti Trump, la capitana del equipo de futbol de Estados Unidos encabeza una lucha femenil en el deporte y en la sociedad. ¿Qué quiere Megan? ¿Qué fregados quiere Megan? Igualdad. Su equipo no sólo ganó la final de la Copa del Mundo, sino que ella además se llevó el balón y el botín de oro. Y luego con esos trofeos en mano, dijo a gritos: ¡Pago igualitario! Caígase el mundo.

A principios de año, este equipo femenino y hoy tetracampeón demandó a la federación por discriminación sexual. Exigen igualdad salarial y mismas condiciones de trabajo que los hombres. Y todavía hay quienes dicen: Viejas locas ¿verdad? ¿Cómo se atreven a exigir? ¿Quiénes son? Ana Francis Mor dice que la búsqueda del paraíso es la igualdad. Megan con sus pies, con su corazón y con su espíritu me lo confirma: “Se trata de inspirar a las mujeres alrededor del mundo para que defiendan aquello en lo que creen”, dijo a medios mundiales.

Mientras esto sucede, en México mujeres de todas las áreas que conforman la industria audiovisual nacional se dieron cita en la edición 61 del premio Ariel e hicieron visible el movimiento: #YaEsHora. Iniciativa a la que suman creadoras como Marina de Tavira, Gaby de la Garza, Ilse Salas, Yalitza Aparicio y Eréndira Ibarra.

#YaEsHora promueve una filosofía solidaria entre nosotras, busca que los espacios de trabajo estén libre de acoso y abuso, que se cuenten historias con perspectiva de género y también… así como dice Megan Rapinoe, Ana Francis Mor y la directora de “Las Niñas Bien”; Alejandra Márquez: PARIDAD LABORAL. Lo dicen ellas y lo decimos todas.

Es tiempo de regresar al paraíso. Métete a la página web: www.yaeshoramx.org y entérate.



