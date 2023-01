Hallazgos felices

Decía, socarrón, algún melómano recalcitrante, que “los últimos compositores de música propiamente dicha, ya en el Siglo XX, fueron Puccini, Rachmaninoff..., Guty Cárdenas y Cri-Cri”...

Los devotos de Los Tigres del Norte, Gloria Trevi y demás, estarán en su derecho a desgarrarse las vestiduras. Lo cierto es que las celebraciones de Navidad y Año Nuevo son propicias para el reencuentro con expresiones musicales que, como alguien dijera, “no se repiten porque sean clásicas: son clásicas porque se repiten”.

En las recientes festividades y en vísperas de las mismas, se ofrecieron varios conciertos que los modernos medios de comunicación ponen al alcance de prácticamente todo el mundo. El ejemplo obligado sería el Concierto de Año Nuevo con la Filarmónica y los Niños Cantores de Viena, dirigido en esta ocasión, y por tercera vez, por Franz Welser-Most.

A su imagen y semejanza -y a su ejemplo tal vez-, hubo dos más, accesibles asimismo en YouTube: el Silvester Konzert (Concierto de San Silvestre), ofrecido en Hamburgo el 31 de diciembre, con la Filarmónica de la República Alemana (NDR Elbphilarmonie), dirigida por Alan Gilbert, la soprano Julia Bulock, y obras de Richard Strauss, Gershwin (una espléndida versión de Summertime de Porgy & Bess), Bernstein y Ravel, entre otros; o el Concierto de Año Nuevo en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, con el Ensamble Mariinsky Stradivarius dirigido por Lorenz Nasturica-Hershcowici, y polkas, arias y valses de los Strauss (Johann padre e hijo y Josef), Lehar, Rossini, Tchaikowsky, Offenbach y otros.

Como felices hallazgos adicionales, vale consignar una excelente Cuarta Sinfonía de Brahms, del 16 de octubre, con la Schwazwald Kammerorchester dirigida por Karsten Donnewg; una Cuarta Sinfonía de Mahler (idem) con la Orquesta Nacional Juvenil de Rusia (Russian National Youth Orchestra) dirigida por Philipp Chichevsky; o tres Conciertos para Piano y Orquesta de Beethoven: el No. 1, del 7 de diciembre, con Dmitry Shishkin como solista y la Orquesta Mariinsky dirigida por Valery Gergiev; el No. 2, del 14 de diciembre, con la misma orquesta y director, y Seong-Jin Cho como solista, y un No. 5 (“Emperador”) de antología, con Mitsuko Uchida como solista y la Orquesta Sinfónica de Boston dirigida por Andris Nelsons. O, ya encarrerados, una excelente Tercera Sinfonía (“Escocesa”) de Mendelssohn, del 22 de diciembre, con la Sinfónica de Kristiansand dirigida por Julian Rachlin.

Que las disfrute, lector amable.

jagelias@gmail.com