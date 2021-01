Hagamos de chapulines

Los udegeístas infiltrados en Movimiento Ciudadano se alinearon y saltaron a las filas del nuevo partido Hagamos para ser precandidatos.

La diputada Mara Robles sería otra vez candidata a Guadalajara y Celia Fausto por Zapopan; ambas ya fueron aspirantes a la alcaldía tapatía en procesos pasados.

Completan la lista de Leones Negros, los chapulines Enrique Velázquez, que intentará volver a ser diputado local por el distrito 4, y las legisladoras federales Abril Alcalá y Mónica Almeida, que pretenden llegar al Congreso estatal vía el nuevo partido.

Estos alfiles de la Universidad tienen el duro reto de que su nuevo partido conserve el registro y no tenga el mismo final que el PRD, que se quedó sin recursos estatales.

* * *

Se reavivaron los rumores sobre una posible salida de Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano para buscar ser alcalde de Guadalajara.

A las versiones de que habría coqueteado con Morena, se suman ahora otras que apuntan a que el PAN le abrió las puertas para ser su abanderado a la presidencia municipal tapatía.

La titular del comité estatal panista, Pilar Pérez, no rechazó esos trascendidos y afirmó que están abiertos a perfiles externos afines a los principios de su partido.

Los grillos comentaron que esta posibilidad aumentó luego de que no hubo acuerdo para una alianza formal entre azules y naranjas, aunque otras versiones advierten que, aunque no será oficial, panistas y emecistas sí jugarán juntos y parte del acuerdo es no hacerle sombra a la reelección de Ismael del Toro.

* * *

El gobernador de Jalisco anunció que ante el aumento en la demanda de hospitalizaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el Estado apoyará al IMSS.

Le entregará un piso del Hospital Ángel Leaño y ampliará su capacidad en los Civiles para sumar 206 camas de manera preventiva.

También adelantó que el 15 de enero hará un nuevo corte de las restricciones tomadas desde el 25 de diciembre para determinar si habrá nuevas.

De esta manera, la posibilidad de que haya un regreso a clases es prácticamente nula. A principios de diciembre, el mandatario aseguró que el 11 de enero realizaría una evaluación para establecer si el 25 de este mes regresaban los niños a clases presenciales de manera gradual.