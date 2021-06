Gran momento del tenis de México

El año pasado, Renata Zarazúa nos llenó de alegría por sus buenos resultados en los diferentes torneos que jugó y principalmente por calificar y ganar una ronda en Roland Garros, en este año la que nos da esa alegría es Giuliana Olmos comenzando con buenos resultados en los torneos de dobles llegando a cuartos de finales semifinales en diferentes eventos, pero pone en alto el nombre de Mexico en el torneo de serie 1.000 en el torneo de Roma ganando éste, algo increíble, un resultado enorme, y después de este llega a la semifinal de mixtos de Roland Garros de mixtos, pudiendo pasar a la final, pero lamentablemente su compañero se retiró del partido.

En el caso de los juveniles, comienzan a dar muy buenos resultados uno de los jugadores con mayor talento en México, es Rodrigo Pacheco, en esta ocasión ganó en Cancún el torneo J 3 al jugador de EU Alexander Frusina por 4 6 61 63 .

En mujeres la Oaxaqueña María José Portillo llegó a la gran final en Grecia en un torneo W 15 , donde perdió por la española Jessica Bouzas por 63 60.

También Alex Hernandez llegó a la semifinal en Santo Domingo , República Dominicana , jugando desde la Qualy en un torneo M 25.

Con esto, estamos viendo una nueva generación de jugadores mexicanos que están dando vueltas por el mundo, jugando y ganando torneos o llegando a semifinales, sumando puntos para mejorar su ranking.

Otro de los excelentes resultados fue por parte de Santiago González, que ganó en dobles en Stuttgart, Alemania, en un torneo de serie 250, esto también le servirá para mejorar su ranking y entrar en Wimbledon.

Acá hay que aplaudir a los diferentes entrenadores que manejan a estos jugadores, a sus padres que les están invirtiendo , y claro está que a los mismos jugadores que creen en ellos mismos y saben de lo que son capaces de llegar hacer.

Siempre lo he comentado, y lo seguiré haciendo, que en nuestro país hay mucho talento y no se debe desperdiciar más, hay que apoyarlos, y ahí cuando sale la pregunta, ¿quien tiene que apoyarlos? Los padres son los primeros en hacerlo, pero también tendrían que participar los clubes, no les cuesta nada de lo que entra de mantenimiento les pague algo a los jugadores.

Me queda claro que la primera que tiene que apoyar a cada uno de estos jugadores es la Federación Mexicana de Tenis, para eso está, ésta recibe dinero de la CONADE y también debe de buscar dinero por medio de patrocinadores y haciendo un buen plan de entrenamiento y de torneos que puedan jugar, estoy seguro que saldrán muy buenos jugadores pronto.

