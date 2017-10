Frustración

La tensión que se ha vivido en Force India durante esta temporada tuvo un nuevo episodio cuando se le negó a Sergio Pérez la oportunidad de sobrepasar a su compañero de equipo. La llegada de Estaban Ocon a la escudería británica para reemplazar a Nico Hulkenberg parecía en papel poco comprometedora para Checo, pero el joven francés no desperdició tiempo y desde el comienzo de la temporada ha mantenido la presión dentro de la pista. Es inquietante para los aficionados que se tenga que llegar a estas medidas para asegurar el beneficio del equipo, pero reconozco que Force India no se puede dar el lujo de perder puntos importantes para el campeonato mundial de constructores. No podemos olvidar que una buena parte de los recursos que le permiten competir, provienen de los dineros repartidos por parte del serial dependiendo tu posición al terminar la temporada. Sergio hasta el momento continúa al frente en la batalla por el asiento número uno dentro de Force India y difícilmente Esteban pueda amenazar su séptimo puesto en el campeonato mundial, pero con ambos pilotos confirmados para la próxima temporada, me preocupa que decisiones como la de ayer se conviertan en la norma y nos priven de competencia.

Decepcionados

Los aficionados y asistentes al Gran Premio de Japón fuimos los más perjudicados por la pesadilla interminable en Ferrari. Después de las penalizaciones en la parrilla, suponíamos tener una primera fila completa por los aspirantes al campeonato, pero poco después de que se apagaran las luces en Suzuka nos dimos cuenta que Sebastian Vettel no podría competir. Cuesta trabajo admitirlo, pero últimamente que tengo que analizar un Gran Premio es necesario comentar algún error o falla mecánica en Ferrari que probablemente le cueste la quinta corona al alemán. Es una realidad que competir en condiciones iguales con Hamilton es complicado, pero sufrir dos abandonos en tres carreras practicamente lo hace imposible. La diferencia parece irreversible, y si la escuadra italiana no soluciona sus problemas, podríamos tener un final de temporada aburrido y predecible.

Sorpresa americana

El equipo de Haas logró ayer su primera carrera con ambos monoplazas dentro de los puntos. Kevin Magnussen arribó en la octava posición, seguido de su compañero Romain Grosjean. Este resultado positivo no pudo haber llegado en mejor momento, ya que la próxima ocasión que circulen los monoplazas competirán de local en el Gran Premio de los Estados Unidos, en Austin. Kevin especialmente necesitaba de buenas noticias después de ser criticado fuertemente por sus actuaciones dentro de pista que llegaron a emitir rumores sobre su permanencia en la categoría. La escuadra que apenas cumplirá al final de la temporada su segunda campaña dentro del serial acecha a Toro Rosso en el campeonato mundial de constructores por el sexto puesto, pero en 2018, seguramente McLaren, con motores Renault, recuperará competitividad y la escuadra oficial de la empresa francesa seguirá mejorando.

Despedida amarga

Carlos Sainz abordó por última vez un monoplaza de Toro Rosso este fin de semana y desafortunadamente no terminó la relación con buenas noticias. El español, que fue canjeado a Renault en un extraño acuerdo entre tres partes, se despide de la escudería abandonando en la primera curva de Suzuka. Durante su estancia en Toro Rosso y en la Fórmula Uno, el español se ha ganado el respeto de sus rivales y los aplausos de los críticos, pero hasta el momento su mejor resultado es el cuarto puesto obtenido hace tan sólo un par de semanas. No dudo del talento de Sainz, pero la actitud que mostró al ahora su antiguo equipo durante la temporada despierta sospechas sobre su madurez y compromiso, en especial en momentos difíciles. Renault tiene la capacidad económica para competir, pero en este deporte no sólo se necesita dinero; está el ejemplo de McLaren, que con más de 100 millones de dólares, cortesía de Honda, no pudo solucionar sus problemas en las tres temporadas que duró la sociedad. Sainz ha mostrado impaciencia y poca censura al quejarse de su monoplaza. En una escudería como Toro Rosso, algunos comentarios no tienen las mismas consecuencias a diferencia cuando representas una marca mundial del prestigio de Renault. El próximo compañero de Carlos es Nico Hulkenberg, quien ya tiene una temporada con la escuadra amarilla y es consentido de muchos, por lo que el Gran Premio de Estados Unidos en un par de semanas nos debe revelar el verdadero valor del piloto español.