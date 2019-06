Golazo de Oribe

Si ustedes creían que el gol de los Juegos Olímpicos que le significó a México la medalla de oro en Londres 2012 había sido la mejor anotación de Oribe Peralta en su carrera, pues están muy equivocados, ya que a las Chivas les acaba de meter un golazo.

Resulta que el veterano delantero, quien ya ha vivido 35 primaveras de manera hermosa, ya estaba con sus dos pies fuera del América y estaba escuchando ofertas de la MLS, sin mucho éxito, ya que el goleador se deja pedir arriba del millón de dólares anuales por fichar con cualquier equipo.

Entre los que saben del tema (gente del América), Oribe ya no podía dar más y ya no estaba en capacidades físicas para competir por un puesto en la delantera, donde Roger Martínez y Nicolás Castillo roban cartel, además con un Henry Martin calentando banca, claro, eso sin contar los refuerzos que están por llegar y al grillero de Jérémy Ménez, o al menos así le dicen en Coapa.

El “Hermoso” ya le había pedido a Salvador Necochea, su representante, que lo acomodara en Estados Unidos para no correr tanto y ganar unos dólares más, así que si están esperando que venga acá y le salga un extra de su corazón pues está cañón y no porque no quiera, sino porque ya no le da después de las lesiones lumbares y de rodilla.

Bueno, el golazo es porque pese a eso, Oribe y su representante consiguieron un acuerdo de dos años y una millonada de salario y todavía les dieron la posibilidad de extenderse un año más en caso de que cumplan con cierto número de minutos, algo que quizá no está tan complicado luego de ver que el mejor atacante del Rebaño difícilmente pasa de los cuatro goles por lo que Peralta podría tener más oportunidades.

Acá hay un tema complicado, como en todas las negociaciones polémicas.

Necochea, dueño de Cesifut, es muy amigo de José Luis Higuera, a quien le ha llevado varios jugadores para buscar reforzar al Rebaño Sagrado.

Entre la lista de los representados por Cesifut está Carlos “Gullit” Peña, Ronaldo Cisneros, Eduardo “Chofis” López, Gael Sandoval y obviamente Peralta, todos, sin gran paso por el Guadalajara, pero aún así insisten en comprar jugadores de esa agencia de representantes, quienes suelen “ayudar” a destrabar negociaciones en favor de las Chivas.

Bueno, ya con la solución o lo que esperan sea la solución en la delantera pese a sólo haber jugado 161 minutos de Liga en el pasado semestre, la directiva del Rebaño ya se puede concentrar en conseguir el último refuerzo.

En estos días, Jorge Torres Nilo podría convertirse en nuevo rojiblanco, en caso de que acuerden su salario y su tiempo de contrato. El que ya parece estar muy lejano es el volante Jurgen Damm, a quien su alto sueldo lo ha puesto lejos del Guadalajara, pero de cerrarlo, se le estarían cumpliendo todas las peticiones a Tomás Boy, sobre todo en el tema de posiciones y prioridades.

Ahora que les hablo de Boy, nada contentos están los jugadores de las Fuerzas Básicas al enterarse de la llegada de Santiago Ormeño, el delantero que trajeron a pruebas y que no tiene cartel.

Rápidamente se enteraron que es el mejor amigo del hijo de Tomy y quien hoy es auxiliar técnico en Chivas.

@dongambetero