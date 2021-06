Glenlivet, la esencia de un verdadero escocés

Bienvenidos a D´estilo y vino; hoy vamos a hablar sobre un Single Malt. Precisamente, el Glenlivet. Esta empresa inició en el año de 1817, pero su fundación formal fue en 1824. Su nombre, Glenlivet, es porque está ubicada en el valle de Livet; Glen significa Valle en escocés.

La destilería, dentro de Escocia, se encuentra en la región de Speyside, del inglés, “a un lado del río Spey” (Spey-Side).

En 1824 comenzó la producción de Whisky Single Malt. Y bueno, ha seguido evolucionando a través del tiempo. La destilería sufrió incendios, como casi todas las destilerías en Escocia, debido a la tecnología y control de calor de la época. En 1978, la empresa fue comprada por Seagram’s, entonces la empresa líder en el mundo. Para el 2005, Pernod Ricard compró Glenlivet y lo incorporó a su catálogo global.

Otro dato importante, esta destilería produce 10 millones 500 mil litros por año y es el Single Malt líder en Estados Unidos.

Comenzamos con las notas del Founder’s Reserve, el cual es un whisky sin añejamiento declarado, dado que es una mezcla que el maestro destilador selecciona de diferentes años para diseñar un whisky fácil de beber, de entrada.

Pese a esto, Founder’s Reserve es un whisky con cuerpo -con muy buenas piernas-. Tiene un excelente aroma de frutas tropicales, vainilla suave, madera y poco de madera al gusto. Es un whisky para tomar solo, muy rico y se bebe con facilidad. Es un excelente whisky para iniciarse en el mundo de las maltas.

El Glenlivet 12 años, añejado en barricas de roble, tiene un tono más oscuro; es muy parecido al Founder’s, pero más complejo. Tiene un sabor con más intensidad y mayor cuerpo. Se nota mucho más la barrica. Predominan las mismas notas, miel, vainilla, frutal, floral, excelente whisky. La verdad muy bueno.

Por su parte, el Glenlivet 15… Digamos que lo que hacen para tener una diferencia con el 12, además de tres años más, es que está terminado en barrica de roble francés mejor llamadas, barricas de roble de Limousin. El tono y cuerpo son comparables con Glenlivet 12, pero al gusto se realza la barrica de roble francés, éste que le brinda un sabor más delicado y dejos de regaliz. Es más intenso y seco que los anteriores. Pero bueno, eso es lo que obtienen de esta barrica de chocolate amargo, cáscara de naranja. Para el que busca estas notas, el 15 está perfecto.

El Glenlivet 18 tiene excelente presentación, ya está su cajita sólida. Este sigue la línea del 12; solamente seis años más largo, más tiempo, la nota es excelente… El cuerpo y la densidad son increíbles. La nota seguimos teniendo una mezcla entre el 12 y el 15, un poco de chocolate, naranja mucho más complejo, te llena toda la boca, muy buen whisky.

Terminamos con el 21, llamado Whisky Archive, que además tienen una caja muy bonita, espectacular, con madera; trae toda la historia de la compañía no traducida en este whisky. Igual tiene mucho cuerpo, aroma pleno y complejo. Sigue la misma línea de 18, pero digamos, es hasta más suave que 18. Yo me imagino que aquí utilizan una mezcla de barricas muy cuidadas para lograr estas notas que no sean tan intensas, tan potentes, sino que te llenen toda la boca, que las disfrutes, que tengas un excelente final. Chocolate amargo, naranja, cáscara, naranja, vainilla, miel.

Toda esta línea, todos tienen una nota frutal y floral muy amable al gusto. Ese es como su característica.

Pues bueno, amigos, espero les haya gustado; fueron muchas botellas, pero muy recomendables.

¡Muchas gracias y hasta luego!