• La Jornada 6 de la Liga MX arrojó el primer técnico despedido del Apertura 2021, pero no fue el esperado, Víctor Manuel Vucetich, sino el ahora ex estratega de Querétaro, Héctor Altamirano, sin embargo, el “Rey Midas” sigue en la cuerda floja, porque, aunque no perdió ante Monterrey, la forma de dirigir al Guadalajara no es la que merece la afición, ya que no tiene un cuadro base, carece de sistema y recurre a cambios desesperados, además, ante Rayados jugó a no perder y dependió de una jugada individual o un golpe de suerte.

• El problema del Guadalajara es que de la baraja de opciones para sustituir a Vucetich, ninguna se ha podido concretar.

• El candidato número uno de Peláez es Antonio Mohamed, quien pidió a la directiva del Guadalajara unos días para dar una respuesta porque se encuentra de vacaciones.

• Cabe señalar que para Mohamed no es muy atractivo Chivas porque no puede contratar extranjeros, fórmula ideal de este técnico para traer a sus recomendados.

• Otro candidato que desdeñó al Rebaño ahora está libre, Diego Alonso, quien en su momento iba a ser contratado antes de renovar a Luis Fernando Tena, pero algo no agradó a Alonso tras reunirse en Guadalajara con Amaury Vergara y Ricardo Peláez, motivo por el cual tuvieron que darle continuidad al “Flaco” Tena, cuando lo tenían prácticamente corrido.

• Lo del técnico de moda, Jaime Lozano, es una nota promocional de un sector de la prensa, con olor a promotores, pues “Jimmy” apenas renunció oficialmente a la Selección Nacional Sub 23, pero no tiene el perfil ideal ni la experiencia para dirigir Chivas.

• Otro problema que enfrenta la directiva del Guadalajara, si pretende cesar a Víctor Manuel Vucetich, es el finiquito, ya que apenas lo renovaron por un año antes de iniciar el torneo y no es un técnico barato, ni que le guste renunciar a sus derechos contractuales.

• Para quienes piensan que el problema del Guadalajara es de dirigentes, hay que señalar que efectivamente el director deportivo, Ricardo Peláez, está en evaluación, pero si lo corren ahora en nada remediaría el mal de Chivas, ese es un tema que al final del torneo habrá de decidir Amaury Vergara, porque definitivamente el proyecto Peláez ha sido un rotundo fracaso.

• La directiva de Chivas no tendrá que buscar mucho para encontrar al sustituto de Peláez cuando llegue el momento, pues le bastará con repasar la lista de los últimos directores deportivos del Rebaño y encontrará la solución en Jaime Ordiales, desperdiciado actualmente en Cruz Azul y corrido injustificadamente por Matías Almeyda, porque le hacía sombra.

