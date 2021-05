La directiva del Guadalajara tuvo a bien anunciar la continuidad del técnico, Víctor Manuel Vucetich, mediante una entrevista difundida en redes sociales realizada por un empleado del club al director deportivo, Ricardo Peláez, en la cual se expresó lo que la institución dispuso por ser un discurso inducido.

El objetivo fundamental del sermón de Ricardo Peláez fue justificar la permanencia de Víctor Manuel Vucetich, a pesar del fracaso manifiesto de su gestión durante el torneo que recién terminó, donde no le alcanzó a Chivas ni siquiera para entrar a la Liguilla, siendo humillado por el Pachuca en el Repechaje.

Lo lamentable de lo expresado por Peláez es que difundió información manipulada.

También expresó opiniones personales que pueden no ser compartidas por los aficionados porque en ese sentido cada quien tiene su punto de vista.

Peláez dijo que Vucetich es de los técnicos con mejor rendimiento de los últimos dos torneos sólo por debajo de Ignacio Ambriz y Juan Reynoso y esa aseveración es falsa, ya que mezcló universos distintos, pues no es lo mismo promediar a Vucetich en 36 juegos que es la cantidad de partidos dirigidos en Chivas, en comparación con otros técnicos que tienen mayor o menor cantidad de partidos.

Lo justo sería hablar de la temporada 2020/2021 en fase regular, donde por encima de Vucetich están Ignacio Ambriz, Guillermo Almada, Ricardo Ferretti y Andrés Lillini o bien, promediar sólo el último torneo para ser equitativos, donde Vucetich consiguió el 45% de efectividad y fue superado por, Juan Reynoso, Santiago Solari, Nicolás Larcamón, Javier Aguirre, Guillermo Almada, Ignacio Ambriz, Diego Coca y Paulo Pezzolano.

Además, restarle mérito a los técnicos que antecedieron a Vucetich con datos falsos no tiene perdón, porque la efectividad de Vucetich es de 50.92 en 36 partidos y no 52% como dice Peláez; la de Luis Fernando Tena es de 49.2% en 21 juegos y no de 45% como dice la gráfica de Peláez y la de Matías Almeyda es 45% en 104 encuentros y no como lo dice Peláez del 32%.

Los datos acordes a lo mencionado son de José Cardozo con 40.22% y Tomás Boy con 33% de efectividad.

Tampoco Vucetich es el “mejor técnico mexicano” como dice Peláez, porque es diferente lo que fue como técnico exitoso, a lo que ha sido su trabajo en Chivas, pero lo cierto es que el Guadalajara está en su derecho de contratar al técnico que le plazca, sin necesidad de anunciarlo con parafernalia y menos con información falseada y argumentos inconsistentes, ni tampoco con justificaciones, porque dice un sabio refrán: “explicación no pedida, acusación manifiesta”.

erlomo@hotmail.com