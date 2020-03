La reunión que presuntamente se llevaría a cabo mañana entre los presidentes de clubes de Liga de Ascenso y el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, para decidir el rumbo que tomará la nueva “Liga de Talentos” quedó aplazada para fecha indefinida como medida de salud por la pandemia del coronavirus.

Mientras no se lleve a cabo esta reunión tampoco tendrá caso que se celebre la asamblea de dueños que definirá si se suprime el ascenso y el descenso.

Después de dos días de descanso que recibió el plantel del Atlas tras la victoria del domingo en Toluca, la directiva anunció que prolongará el encierro de los jugadores en sus hogares con la recomendación de no abandonar la ciudad, al menos hasta el próximo lunes cuando definirán nueva estrategia a seguir.

Mientras tanto, todos los equipos de fuerzas básicas e infantiles rompieron filas hasta nuevo aviso.

En Chivas, después que el lunes se practicaron estudios médicos a los integrantes del primer equipo, a partir de ayer se siguió este protocolo de manera preventiva con los juveniles de fuerzas básicas, al tiempo que los futbolistas de todas las categorías seguirán entrenando hasta el jueves en horarios alternados, para evitar aglomeraciones en las inmediaciones de las canchas.

No es un secreto señalar que el éxito deportivo que tiene a Cruz Azul como líder de la competencia y, además, jugando bien, se debe en buena medida a la mancuerna que han conformado el director deportivo, Jaime Ordiales y el técnico, Robert Dante Siboldi.

Así lo corroboró el ex directivo de Chivas, José Luis Higuera, en un programa de televisión, agregando que en su momento entrevistó a Siboldi para llevarlo al Guadalajara y que no fue buena decisión descartarlo con el argumento de que no era el momento; pero lo que no dijo Higuera es que también en su oportunidad charló con Jaime Ordiales, para que volviera al Rebaño, pero Ordiales le contestó que no sería ético luego de la forma en que lo echó de Chivas equivocadamente, además, tenía contrato con Querétaro.

En fin, ¿Qué sería del Guadalajara ahora si en lugar de Tena y Peláez estuvieran Siboldi y Ordiales?

Entre tanto, el plantel de Cruz Azul recibió dos días de descanso luego de la victoria sobre el América.

Hoy los jugadores de La Máquina se presentarán a entrenar bajo las recomendaciones del departamento médico del club y lo mismo harán los equipos de fuerzas básicas en espejo con el plan del primer equipo.