- Es obvio que al Guadalajara le hace falta la figura de un presidente deportivo, ya que desde que salió de la institución José Luis Higuera, quedó un vacío en ese puesto que no ha podido llenar Amaury Vergara por sus múltiples ocupaciones, ni tampoco el director deportivo actual, Mariano Varela, quien no tiene esas atribuciones ni el poder absoluto en temas financieros.

- El clamor popular pide el regreso de Néstor de la Torre para ocupar el puesto de presidente deportivo en Chivas, en tanto que el candidato de moda, Ricardo Peláez, es propuesto por algunos medios y parte de la fanaticada.

Pero realmente es improbable que alguno de estos dos candidatos resulte elegido porque en el Guadalajara las decisiones deportivas y económicas las toma el presidente, Amaury Vergara, en consenso con el consejo familiar integrado por sus hermanas, Yelena y Kenia.

- Por lo tanto, la forma de trabajar tanto de Néstor de la Torre y principalmente de Ricardo Peláez, no es compatible con Chivas, ya que ambos personajes pretenden un presupuesto elevado para adquirir refuerzos y sobre todo autonomía en la toma de decisiones deportivas y económicas.

De acuerdo a lo anterior, tendrá que llegar un dirigente con capacidad para proponer en lo deportivo, pero sumiso a las determinaciones del consejo de futbol de Chivas.

- La primera bronca fuerte que le cae en sus manos al nuevo director de seguridad privada de Chivas, Ismael Salcedo, es el robo de que fueron objeto cuatro jugadores del conjunto rojiblanco en el hotel de concentración de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Y es que resulta inadmisible que a tres elementos de seguridad de Chivas que viajaron con el plantel al juego contra Correcaminos, les hubiera ocurrido el atraco sin que se dieran cuenta.

Generar una logística y un manual de funcione es lo que atañe al nuevo encargado de seguridad privada de Chivas.

- La FMF en acuerdo con la Liga MX cambió el partido entre Tijuana y Atlas, para jugarse el próximo sábado en lugar de la fecha originalmente programada para este viernes.

La reprogramación del juego no fue cuestión de los clubes ni de la televisora, sino de una medida emergente para que Atlas y Tijuana no se negaran a prestar a los cinco jugadores de ambos clubes convocados a la Selección, para el partido contra Trinidad & Tobago, por no ser Fecha FIFA. La medida afectó principalmente al Atlas que ya tenía reservaciones de vuelos y hoteles para el jueves con regreso el sábado y los tuvo que posponer un día.