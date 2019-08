- El Atlas hoy cumple el aniversario 103 de su fundación ocurrida el 15 de agosto de 1916.

Debido a que el equipo rojinegro está concentrado en el partido contra Cruz Azul, la directiva tuvo a bien realizar los festejos conmemorativos el pasado lunes.

Sin embargo hoy tendrán agasajos privados los empleados de Atlas FC en las oficinas corporativas, así como los jugadores y cuerpo técnico al final del entrenamiento que realizarán a puerta cerrada en el Estadio Jalisco.

- Adicional a los festejos de aniversario del Atlas, los aficionados que compraron el pase rojinegro en la preventa exclusiva acudirán a recoger hoy el jersey de la temporada, al finalizar el entrenamiento del primer equipo en el Estadio Jalisco y recibirán además un tour por el coloso y podrán bajar a la cancha a tomarse fotos.

Al medio tiempo del partido de mañana contra Cruz Azul se rendirá un homenaje a los equipos de fuerzas básicas campeones: el conjunto Sub-20 en el Clausura 2019, el equipo Sub-13 en el Apertura 2019 y el subcampeón Sub-17 en el Clausura 2019.

- La directiva del Atlas ha vendido hasta la fecha aproximadamente seis mil pases rojinegros para los juegos del Atlas en el Estadio Jalisco, una cifra importante que se puede reflejar en los partidos contra rivales atractivos porque los poseedores de dichos abonos pueden adquirir hasta cuatro boletos adicionales en preventa exclusiva.

Es el caso de los juegos categoría AA contra Cruz Azul y Pumas o los de categoría AAA ante Chivas y América.

- El Atlas nutrió su plantel durante la semana con la incorporación a los entrenamientos de siete jugadores del primer equipo.

Se trata de los cuatro seleccionados que participaron en los Juegos Panamericanos y de tres lesionados, sin embargo, seis de los siete jugadores no estarán disponibles para el partido de mañana contra Cruz Azul, salvo Jesús Angulo, quien se recuperó de la lesión en el tobillo y podrá ser convocado pero no es segura su inclusión en el once titular.

- Los dos jugadores que tuvieron problemas musculares durante la semana, Manuel Balda y “Ricky” Álvarez, no estarán para el juego contra La Máquina porque no entrenaron con regularidad y si el técnico toma en cuenta que de los 12 extranjeros de la plantilla tiene que prescindir de tres para cumplir con la regla 9/9, la decisión está fácil para no llamar a estos dos jugadores.

Los cuatro seleccionados de Panamericanos, José Hernández, Ulises Cardona, Ismael Govea y Brayton Vázquez, tendrán que ganarse un puesto durante los entrenamientos y eso les llevará tiempo.