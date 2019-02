-Resulta extraño que al término de la quinta jornada de la Liga MX ya perdieron su trabajo tres entrenadores que fueron despedidos luego de obtener más puntos que el actual último lugar de la tabla general que es el Querétaro con cinco derrotas en igual número de encuentros.

El ex técnico del Pachuca, Francisco Ayestarán, fue cesado en la jornada tres cuando su equipo tenía tres unidades.

Luego, el estratega de Pumas, David Patiño, fue despedido en la fecha cuatro con dos puntos en su haber.

Finalmente, el timonel del Puebla, Enrique Meza, dejó al equipo el pasado domingo habiendo cosechado cinco puntos.

-La directiva de Gallos Blancos entiende que con el actual técnico, Rafael Puente, no llegarán lejos en este torneo y que las cinco derrotas son un buen motivo para despedirlo, pero se han detenido en hacerlo esperando que el parlanchín entrenador cumpla su palabra de renunciar si no juega bien el equipo, pero eso parece no ocurrirá pues se deslumbra aventando al equipo para adelante argumentando que juega bien.

-El Club Querétaro no tiene una economía boyante que le permita correr e indemnizar técnicos y contratar nuevos y caros, por eso la primera medida fue esperar la renuncia de Puente del Río, quien se retractó de cumplir su promesa.

El siguiente paso de la directiva queretana será esperar un tiempo perentorio para actuar en consecuencia y darle las gracias a Rafael Puente.

-Desde hace un par de jornadas la directiva de Gallos Blancos tiene la mira puesta en el “Profe” José Guadalupe Cruz, para sustituir a Rafael

Puente, sin embargo el proyecto con él es para iniciar un torneo; pero si la crisis de resultados persiste podrían designar un interino para terminar el torneo o de plano pedirle al “Profe” que le entre al quite.

-La situación de Gallos Blancos ya es apremiante en la actualidad, la directiva debe saberlo y no esperar demasiado en corregir el rumbo del equipo porque si en este momento terminara el torneo el Querétaro iniciaría en el último lugar de la tabla de cocientes la nueva temporada 2019-2020, tomando en consideración que el Veracruz será último lugar en la tabla del descenso al finalizar el presente torneo y que comenzará de cero en el porcentaje si decide pagar los 120 millones de multa para permanecer en Primera División.

-Otro dato no menos interesante es que el Querétaro suma hasta la fecha 60 puntos de la nueva tabla de porcentajes que se aplicará la siguiente temporada, pero el penúltimo lugar es del Guadalajara con 63 unidades y luego el Atlas en el siguiente peldaño suma 64 puntos al igual que Puebla.