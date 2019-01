-Las delegaciones de Atlas y Chivas casualmente coincidieron ayer al filo del mediodía en el aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara, al arribar los rojinegros procedentes de la Ciudad de México y los rojiblancos de Hermosillo, Sonora, tras ganar sus respectivos partidos del torneo de Copa. Ambos conjuntos tapatíos tienen poco tiempo para preparar su siguiente compromiso en la Liga, ya que el Atlas juega mañana contra el América en el Estadio Jalisco y las Chivas viajan este viernes a la capital del país para enfrentar al Cruz Azul.

-El plantel titular del Atlas compuesto por los 20 jugadores que viajaron a Querétaro y la Ciudad de México permaneció concentrado tras regresar ayer a Guadalajara. Los jugadores rojinegros comieron juntos y luego entrenaron por la tarde en sus instalaciones de la Madriguera Rojinegra. La gran novedad en la práctica vespertina del Atlas es que se integraron al plantel el delantero uruguayo, Facundo Barceló, así como el defensa central argentino, Nicolás Pareja, incluso en el partido interescuadras que realizaron contra la filial de Tercera División, Barceló marcó un gol. El Atlas volverá a entrenar hoy por la tarde en sus instalaciones y quedará concentrado para el juego contra el América.

-El plantel alterno del Guadalajara que ganó a Cimarrones en el Torneo de Copa, se trasladó directamente del aeropuerto de nuestra ciudad a sus instalaciones en el club de Verde Valle a realizar trabajo regenerativo, en tanto que los jugadores del cuadro titular que no viajaron a Hermosillo se reportaron a entrenar por la tarde.

-Ante las especulaciones que circulan del posible regreso a Chivas del defensa central del Eintracht Frankfurt, Carlos Salcedo, hay que mencionar que es improbable, porque el conjunto rojiblanco ya cerró la etapa de contrataciones y el cuadro alemán lo tiene considerado para continuar a pesar de sus constantes lesiones, además está valuado en 10 millones de euros, cifra inalcanzable para muchos en el futbol mexicano. Por otro lado, Chivas está completo en la parte central de su defensa con la inclusión de seis zagueros de los cuales echará mano el técnico, José Cardozo, para los compromisos de Liga y Copa, ellos son: Jair Pereira, Hiram Mier, Hedgardo Marín, Miguel Basulto, el joven Gilberto Sepúlveda y el refuerzo, Tony Alfaro, que por cierto de éste último no ha llegado su pase internacional y por tal motivo no fue convocado a los juegos contra Tijuana en la Liga y Cimarrones en la Copa. Dos defensas centrales más que tenía Chivas dejaron la institución, Mario de Luna, quien se fue al Atlético San Luis y Benjamín Galindo Jr, de quien se especuló iría al San José Earthquakes, pero no fue así, terminará en el Reno de la United Soccer League (USL).