-El ex técnico del Guadalajara, Matías Almeyda, volvió a ofrecer entrevistas a diversos medios de comunicación de su preferencia, para mostrarse como víctima de los dirigentes de la FMF y de los clubes de la Liga MX por no haber confiado en él para dirigir a la Selección mexicana.



-La fórmula que utilizó Matías Almeyda cuando dirigió a Chivas de filtrar información a los medios de comunicación que le hacen comparsa para aparecer como el “bueno de la película”, la volvió a utilizar esta vez para anunciar su vinculación al quipo San José Earthquakes de la MLS y lamentar por enésima vez no haber recibido ofertas alguna para dirigir a la Selección mexicana.



-Matías Almeyda no fue candidato para dirigir al Tri por las situaciones que sus amigos de la prensa señalan, tales como que hubo un pacto de los dirigentes en su contra o que la directiva de Chivas ejerció presión en la FMF para que no lo contrataran.

Lo que realmente sucedió fue la mala estrategia que eligió para promocionarse en los medios de comunicación apoyándose en periodistas a quienes les había filtrado información o privilegiado notas cuando estuvo en Chivas.

-Los temas deportivos analizados fríamente y no eclipsados por los títulos conseguidos en Chivas no alientan una candidatura de Almeyda al Tri, habrá que recordar que en su primer torneo con el Guadalajara en el Apertura 2015 no clasificó; luego en los torneos Clausura y Apertura 2016 fue eliminado en ambos por el América en Cuartos de Final, después resultó campeón y en los dos más recientes no clasificó a la Liguilla.

Lo anterior es independiente a las formas que utilizó en Chivas de hacer grupo con los jugadores poniendo al equipo en contra de los dirigentes y no siendo solidario con las decisiones institucionales.

-Por otro lado y sin que la gestión de Matías Almeyda como mánager deportivo de Chivas resultara factor para que no le dieran empleo en clubes de México o en la Selección, hay que mencionar que su trabajo dejó un verdadero desorden en el Club Guadalajara, ya que decidió correr a todos los coordinadores de área en Chivas.

Empezó por separar en su momento al gerente deportivo, Mariano Varela, luego al director deportivo, Jaime Ordiales, también bajo su responsabilidad llegaron los despidos de la nutrióloga del club, la psicóloga de Chivas, el jefe del departamento médico, el director del área de video y el encargado de utilería, mejor conocido por “Terry”, así como los recientes conflictos con Francisco Gabriel de Anda porque nunca quiso un director deportivo; situaciones que hicieron para la directiva de Chivas insostenible la permanencia de Almeyda.

Ahora llega Mariano Varela a la dirección deportiva de Chivas a tratar de recomponer el tiradero que dejó Almeyda y entre los correctivos de la directiva está la contratación del propio Varela y la reinstalación del director del área médica del club, el doctor Delgado.